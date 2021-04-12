Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı Kırmızılılar etkisiz futbolun neticesinde Karagümrük'e diş geçiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Cimbom son 3 haftada 8 puan kaybı yaşayarak ligin zirvesinde ağır bir yara aldı. Beşiktaş'ın dün akşam B.B Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle birlikte puan farkı 8'e yükseldi ve Galatasaray için işler zora girdi.
Fatih Karagümrük beraberliği sonrası Galatasaray'da moralleri alt üst etti. Teknik direktör Fatih Terim'in birkaç oyuncunun üzerini tamamen çizdiği ifade edilirken geniş çaplı operasyon da resmen başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını son hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak isimler kesinlik kazandı.
Takımda kiralık oyuncu istemeyen Fatih Terim'in öncelikle takımdaki kiralık futbolcularla yollarını ayıracak. Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed haricindeki tüm kiralık oyuncularla yollar ayrılacak.
Sarı Kırmızılı takımda Etebo, Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi ve Halil Dervişoğlu gibi isimlerle yollar kesin olarak ayrılacak. Bu isimlerin yerleri bonservisi elinde olan futbolcularla doldurulacak.
Fatih Terim'in takımda kiralık oyuncu istemediği ve bu yüzden transfer döneminde bonservisi elinde olan futbolcuların öncelikli transfer hedefi olduğu ifade edildi.
Galatasaray'da sadece kiralık oyunculara veda edilmeyecek. Sezon sonunda bonservisi sona erecek Ryan Donk'un sözleşmesi de uzatılmayacak. Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartla gözden düşen Donk ile yollar ayrılacak.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir diğer isim Şener Özbayraklı da Cimbom'a veda edecek. Geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak kadroya katılan Şener Özbayraklı Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan isimlerden olmuştu.
Galatasaray'da Emre Taşdemir, Martin Linnes ve Fatih Öztürk gibi isimlerle de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'daki yaprak dökümü bununla da sınırlı değil...
Cimbom yaz transfer döneminde bonservis elde edebileceği oyuncuları da satış listesine koymayı düşünüyor. Bu isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Bu sezon yaşadığı sakatlı ksorunları sebebiyle formasından uzak kalan Cezayirli futbolcuya yüksek bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.
Galatasaray'ın Sofine Feghouli'den yaklaşık 5-6 milyon Euro bonservis geliri beklediği iddia edildi. Yıllık bonuslar hariç 3 milyon 850 bin Euro kazanan Feghouli de ayrılığa sıcak bakıyor.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sorunlarıyla son 2 sezonda 7 ay sahalardan uzak kalan Radamel Falcao da transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray'ın Falcao'dan bonservis geliri elde etmeyi planladığı ifade edildi. Falcao ile MLS ekipleri yakından ilgileniyor.