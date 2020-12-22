Ligde 13. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen ve resmi müsabakalardaki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, 14. haftada Türk Telekom Stadı'nda İzmirli renktaşını ağırladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) tedbirli sevk edildiği için takımının başında sahaya çıkamadı. Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim, tedbir kararı sebebiyle yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin görev yaptı.
Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim, futbolcularını takım otobüsünden soyunma odasına tek tek moral vererek gönderdi. Terim karşılaşmayı ise yardımcılarıyla birlikte tribünden takip etti.
2011'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giyen Arda Turan, sezon başında 'yuvam' dediği sarı kırmızılılara döndü.
Sarı kırmızılı formayla toplamda 11 maça çıkan yıldız futbolcu, Göztepe karşısında yıllar sonra bir ilki başardı.
Bu maça kadar ligde 1 golü bulunan Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı ve gol sayısını 2'ye yükseltti.
Göztepe'nin Macar kalecisi Balazs Megyeri, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Süper Lig maçında terletti.
Sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray müsabakasında Göztepe kalesini korudu.
KUPA MAÇINDA VAKİT YETMEMİŞTİ!
Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, Göztepe maçı ile birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. artuğ, Darıca Gençlerbirliği maçının son dakikalarında oyuna girmek için kenara gelmiş fakat mücadele sona ermişti.
Galatasaray’ın 17 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz, A takım formasını ile ilk heyecanını Göztepe karşısında yaşadı. Maça yedeklerde başlayan Bartuğ, mücadelenin 90+3. dakikasında Emre Kılınç’ın yerine girdi.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, oyuna giremeyen Bartuğ Elmaz için, 'Bartuğ’a bir borcumuz olsun' ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'da oyundan alınan Mbaye Diagne, tepki gösterdi. Senegalli golcü direkt olarak soyunma odasına gitti.
Göztepe maçının 67. dakikasında Galatasaray'da Diagne oyundan alındı.
Galatasaray'da oyundan alınan Mbaye Diagne, tepki gösterdi. Senegalli golcü direkt olarak soyunma odasına gitti.
İşte oyundan çıkarken tepki gösterdiği anlar...