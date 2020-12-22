6 / 17



Bu maça kadar ligde 1 golü bulunan Arda Turan, Galatasaray formasıyla Şubat 2010'daki Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Göztepe'ye attı ve gol sayısını 2'ye yükseltti.