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Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk
29 Haziran 2020 Pazartesi

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası dönem için Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı anılmaya başlandı. İşte o yorumlar...

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmasının ardından hem Fatih Terim hem de Okan Buruk'un performansı masaya yatırıldı.
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Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yarışından oldukça uzaklaşmasının ardından hem Fatih Terim hem de Okan Buruk'un performansı masaya yatırıldı.

<p>Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'da edindiği teknik adamlık tecrübelerini Medipol Başakşehir'de zirveye çıkartan Okan Buruk, takımı Süper Lig'de lider duruma yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.</p>
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Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'da edindiği teknik adamlık tecrübelerini Medipol Başakşehir'de zirveye çıkartan Okan Buruk, takımı Süper Lig'de lider duruma yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

<p>Buruk'un Başakşehir'deki perfomansı <b>'Galatasaray'ın Fatih Terim'den sonraki teknik direktörü Okan Buruk olacak'</b> yorumlarını da beraberinde getirdi.</p>
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Buruk'un Başakşehir'deki perfomansı 'Galatasaray'ın Fatih Terim'den sonraki teknik direktörü Okan Buruk olacak' yorumlarını da beraberinde getirdi.

<p>İşte o yorumlardan bazıları...</p>
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İşte o yorumlardan bazıları...

<p><b>Ali Gültiken:</b> Okan Buruk, Fatih Terim'in eski öğrencisi ama sanki veliahtı gibi görünüyor.</p>
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Ali Gültiken: Okan Buruk, Fatih Terim'in eski öğrencisi ama sanki veliahtı gibi görünüyor.

<p><b>Stjepan Tomas:</b> Okan Buruk ile uzun yıllar çalıştık. Okan Buruk çalışkan ve başarılı bir hoca. Okan Buruk bir gün Galatasaray'da ve Avrupa'da çalışacak. Okan Buruk'a çok inanıyorum.</p>
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Stjepan Tomas: Okan Buruk ile uzun yıllar çalıştık. Okan Buruk çalışkan ve başarılı bir hoca. Okan Buruk bir gün Galatasaray'da ve Avrupa'da çalışacak. Okan Buruk'a çok inanıyorum.

<p><b>Turgay Kıran: </b>Okan Buruk umarım bundan sonra Galatasaray'a gelir. Fatih Terim yıllardır profesyonel olarak çalışıyor. Fatih Terim şu anda 66 yaşında. Profesyonel hayatı yaşı sebebiyle zora girebilir. Ben başkan olsam futbol şubesini tamamen Fatih Terim'e bırakırım.</p><p><br></p><p>Sporx</p>
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Turgay Kıran: Okan Buruk umarım bundan sonra Galatasaray'a gelir. Fatih Terim yıllardır profesyonel olarak çalışıyor. Fatih Terim şu anda 66 yaşında. Profesyonel hayatı yaşı sebebiyle zora girebilir. Ben başkan olsam futbol şubesini tamamen Fatih Terim'e bırakırım.


Sporx

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