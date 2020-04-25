Galatasaray’da feda krizi tırmanıyor. Selçuk İnan ve Muslera dışında diğer oyunculardan ses çıkmamasından rahatsız olan sarı-kırmızılılar, radikal kararlar alabilecek.
Bunun nedeni ise bu oyuncuların aldıkları yüksek ücretler ve sözleşmelerinin devam etmesi...
Cim-Bom’da, feda konusunda krizin merkezinde 4 isim bulunduğu öğrenildi. Bunlar, Falcao, Belhanda, Feghouli ve Emre Akbaba...
Yüzde 30 olarak düşünülen indirim için özellikle bu oyunculardan olumlu dönüş yapmasını bekleyen sarı-kırmızılılar, aksi durumda yollarını ayıracak.
Söz konusu isimlerden Falcao’nun, bonuslar ve primler hariç net ücreti 5 milyon euro...
Kolombiyalı futbolcunun iki sene daha sözleşmesi bulunuyor.
3 milyon 850 bin euro net yıllık ücret alan Feghouli’nin de 1 sene daha sözleşmesi var.
Yine bir yılı daha bulunan Belhanda’nın ise aldığı sabit transfer ücreti 3 milyon 350 bin euro...
Emre Akbaba ise 1 milyon 750 bin euro kazanıyor.
Sarı-kırmızılılarda problemin merkezinde bu isimlerin bulunduğu, diğer futbolcuların ya sözleşmelerinin sona erdiği ya da bu oyunculara göre çok düşük rakamlara oynadığı belirtildi.
Yönetim bu oyuncuların bir an önce geri dönüş yapmasını umut ediyor.
Sarı-kırmızılılar, koronavirüsün etkileri çerçevesinde bütçede daralmaya giderken, gelecek sezon takım bütçesini en az 10 milyon euro düşürmeyi planlıyor. (Milliyet)