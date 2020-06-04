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Galatasaray'da Henry Onyekuru gelişmesi! Görüştüğü takım belli oldu

Galatasaray'da Henry Onyekuru gelişmesi! Görüştüğü takım belli oldu
04 Haziran 2020 Perşembe

Galatasaray'ın devre arasında ikinci kez kadrosuna kattığı kiralık yıldızı Henry Onyekuru konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

<p>Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.</p>
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Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

<p>Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya’nın transferini büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray’da futbol takımının konsantrasyonunu bozmamak adına görüşmeler temmuz ayında start alacak.</p>
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Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya’nın transferini büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray’da futbol takımının konsantrasyonunu bozmamak adına görüşmeler temmuz ayında start alacak.

<p><b>İLK HEDEF ONYEKURU </b></p><p>Galatasaray'da şampiyon olunması halinde transferde ilk hedefin Henry Onyekuru olduğu ve çalışmaların şimdiden başladığı belirtiliyor.</p>
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İLK HEDEF ONYEKURU

Galatasaray'da şampiyon olunması halinde transferde ilk hedefin Henry Onyekuru olduğu ve çalışmaların şimdiden başladığı belirtiliyor.

<p>Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralamayı hedeflese de Monaco'nun tavrına göre tapusunu almak için de uğraş verilecek.</p>
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Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralamayı hedeflese de Monaco'nun tavrına göre tapusunu almak için de uğraş verilecek.

<p><b>İMKANLARI SEFERBER ETTİ </b></p><p>Ancak Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, genç yıldızın transferi için tüm imkanları seferber etti.</p>
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İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Ancak Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, genç yıldızın transferi için tüm imkanları seferber etti.

<p>Haberde; Olympiakos'un transferde ilk hedefinin Onyekuru olduğu ve Monaco ile temasa geçildiği kaydedildi.</p>
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Haberde; Olympiakos'un transferde ilk hedefinin Onyekuru olduğu ve Monaco ile temasa geçildiği kaydedildi.

<p><b>İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ </b></p><p>Ayrıca Yunan ekibinin, Onyekuru tarafıyla da ilk görüşmeyi gerçekleştrdiği bilgisi verildi.</p>
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İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Ayrıca Yunan ekibinin, Onyekuru tarafıyla da ilk görüşmeyi gerçekleştrdiği bilgisi verildi.

<p><b>OLUMSUZ YANIT GELMEDİ </b></p><p>Onyekuru cephesinden Olimpiakos'a olumsuz bir yanıt gelmediği ve görüşmelerin pozitif ilerlediği iddia edildi.</p>
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OLUMSUZ YANIT GELMEDİ

Onyekuru cephesinden Olimpiakos'a olumsuz bir yanıt gelmediği ve görüşmelerin pozitif ilerlediği iddia edildi.

<p>Daha önceki haberlerde ise Monaco'nun Galatasaray'dan gelen 5 mlyon euroluk teklifi reddettiği yazılmıştı.</p>
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Daha önceki haberlerde ise Monaco'nun Galatasaray'dan gelen 5 mlyon euroluk teklifi reddettiği yazılmıştı.

<p>Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.</p>
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Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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