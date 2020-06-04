Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya’nın transferini büyük ölçüde tamamlayan Galatasaray’da futbol takımının konsantrasyonunu bozmamak adına görüşmeler temmuz ayında start alacak.
İLK HEDEF ONYEKURU
Galatasaray'da şampiyon olunması halinde transferde ilk hedefin Henry Onyekuru olduğu ve çalışmaların şimdiden başladığı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralamayı hedeflese de Monaco'nun tavrına göre tapusunu almak için de uğraş verilecek.
İMKANLARI SEFERBER ETTİ
Ancak Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, genç yıldızın transferi için tüm imkanları seferber etti.
Haberde; Olympiakos'un transferde ilk hedefinin Onyekuru olduğu ve Monaco ile temasa geçildiği kaydedildi.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Ayrıca Yunan ekibinin, Onyekuru tarafıyla da ilk görüşmeyi gerçekleştrdiği bilgisi verildi.
OLUMSUZ YANIT GELMEDİ
Onyekuru cephesinden Olimpiakos'a olumsuz bir yanıt gelmediği ve görüşmelerin pozitif ilerlediği iddia edildi.
Daha önceki haberlerde ise Monaco'nun Galatasaray'dan gelen 5 mlyon euroluk teklifi reddettiği yazılmıştı.
Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.