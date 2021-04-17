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  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tarihe geçerek bir ilke imza attı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tarihe geçerek bir ilke imza attı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu tarihe geçerek bir ilke imza attı!
17 Nisan 2021 Cumartesi

Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yendiği maça hat-trick yapan Kerem Aktüroğlu damga vurdu. 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan sezon başı transfer edilen Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızılılarda bir ilke imza attı.

<p>Göztepe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında Kerem Aktürkoğlu dikkat çekti.</p>
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Göztepe ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında Kerem Aktürkoğlu dikkat çekti.

<p>Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Falcao'nun sakatlıkları, Babel'in kart cezası sebebiyle hücum hattında değişikliklere gitti.</p>
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Fatih Terim, Mostafa Mohamed ve Falcao'nun sakatlıkları, Babel'in kart cezası sebebiyle hücum hattında değişikliklere gitti.

<p>Tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nun en uca koyarken diğer tercihleri Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli şeklinde yaptı.</p>
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Tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nun en uca koyarken diğer tercihleri Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli şeklinde yaptı.

<p>Mücadelenin 19. dakikasında Halil'in pasında savunma arkasına iyi sarkıp ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.</p>
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Mücadelenin 19. dakikasında Halil'in pasında savunma arkasına iyi sarkıp ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

<p>Karşılaşmanın 39. dakikasında ise Taylan'ın ara pasında yine ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Kerem yine uzak köşeye vurdu ve İrfan Can'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu</p>
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Karşılaşmanın 39. dakikasında ise Taylan'ın ara pasında yine ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Kerem yine uzak köşeye vurdu ve İrfan Can'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu

<p><b>BİR İLKİ BAŞARDI</b></p><p>Galatasaray'ı geri döndüren isim olan Kerem Aktürkoğlu, 2020-2021 sezonunda sarı-kırmızılı formayla bir Süper Lig maçında üç gol atan ilk yerli oyuncu oldu.</p>
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BİR İLKİ BAŞARDI

Galatasaray'ı geri döndüren isim olan Kerem Aktürkoğlu, 2020-2021 sezonunda sarı-kırmızılı formayla bir Süper Lig maçında üç gol atan ilk yerli oyuncu oldu.

<p>Daha önce Hatayspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında da ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu'nun, Göztepe karşısında performansı sosyal medyada da çok konuşuldu.</p>
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Daha önce Hatayspor, Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında da ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu'nun, Göztepe karşısında performansı sosyal medyada da çok konuşuldu.

<p><b>HAT-TRICK YAPTI, TARİHE GEÇTİ</b></p>
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HAT-TRICK YAPTI, TARİHE GEÇTİ

<p>Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada penaltıdan attığı golle hat-trick yaparak tarihe geçti. 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Aralık 2016'dan bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Yasin Öztekin, Gaziantepspor karşısında 3 gol kaydetmişti.</p>
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Kerem Aktürkoğlu, 64. dakikada penaltıdan attığı golle hat-trick yaparak tarihe geçti. 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Aralık 2016'dan bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Yasin Öztekin, Gaziantepspor karşısında 3 gol kaydetmişti.

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<p><b>FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ</b></p><p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı.</p>
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FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı.

<p>Galatasaray gelecek hafta ligde evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.</p>
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Galatasaray gelecek hafta ligde evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

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