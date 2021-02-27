6 / 10



TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU!





Milliyet'in haberine göre, Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi.