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Galatasaray'da Marcao krizi! Kabul etmedi

Galatasaray'da Marcao krizi! Kabul etmedi
27 Şubat 2021 Cumartesi

Galatasaray'da sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Marcao için şimdiden harekete geçildi. Sarı kırmızılı yönetiminin yüzde 20 zamlı yeni sözleşme teklifine Brezilyalı stoperden beklenmedik bir cevap geldi.

<p>Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına giren Marcao için yönetim harekete geçti.</p>
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına giren Marcao için yönetim harekete geçti.

<p>Kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan başarılı stoperin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.</p>
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Kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan başarılı stoperin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

<p><b>YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!</b></p><p><br></p><p>Ancak sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kafasının karışmaması için kendisine yeni anlaşma teklif etti.</p>
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YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ!


Ancak sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kafasının karışmaması için kendisine yeni anlaşma teklif etti.

<p>Seneye bedelsiz olarak takımdan ayrılmasından korkulan Marcao bu sezon 850 bin euro, gelecek sezon ise 900 bin euro kazanacak.</p>
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Seneye bedelsiz olarak takımdan ayrılmasından korkulan Marcao bu sezon 850 bin euro, gelecek sezon ise 900 bin euro kazanacak.

<p>Galatasaray yönetimi, sambacıya yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılması seçeneğini sundu.</p>
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Galatasaray yönetimi, sambacıya yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılması seçeneğini sundu.

<p><b>TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU!</b></p><p><br></p><p>Milliyet'in haberine göre, Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi.</p>
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TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU!


Milliyet'in haberine göre, Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi.

<p>Sarı-kırmızılılar da bu cevabın ardından Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması konusunu şimdilik beklemeye alındı.</p>
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Sarı-kırmızılılar da bu cevabın ardından Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması konusunu şimdilik beklemeye alındı.

<p>Henüz 24 yaşında olan ve önünde uzun bir gelecek bulunan Marcao, bu sezon Galatasaray'da 23'ü Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı. </p>
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Henüz 24 yaşında olan ve önünde uzun bir gelecek bulunan Marcao, bu sezon Galatasaray'da 23'ü Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı.

<p>Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol, 1 asistle oynarken mücadeleci futboluyla alkış topladı.</p>
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Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol, 1 asistle oynarken mücadeleci futboluyla alkış topladı.

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