İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668

Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 yabancı aday

Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 yabancı aday
27 Haziran 2020 Cumartesi

Galatasaray'da, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve uzun süre sahalarda uzak kalacak olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları başladı... Sarı kırmızılıların gündeminde üç yabancı file bekçisi var...

<p>Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında bacağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera, gelecek yılın devre arasına kadar forma giyemeyecek.</p>
1
/
13

Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında bacağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera, gelecek yılın devre arasına kadar forma giyemeyecek.

<p>Hal böyle olunca sarı-kırmızılılar kaleci arayışlarına başlamıştı.</p>
2
/
13

Hal böyle olunca sarı-kırmızılılar kaleci arayışlarına başlamıştı.

<p>Galatasaray'ın gündeminde bu doğrultuda 3 dünya yıldızı isim bulunuyor.</p>
3
/
13

Galatasaray'ın gündeminde bu doğrultuda 3 dünya yıldızı isim bulunuyor.

<p>Galatasaray'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda... </p>
4
/
13

Galatasaray'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda... 

<p>Takvim'in haberine göre; 1 sezonluğuna 'emanetçi' bir kaleci arayan Sarı- Kırmızılılar'da 3 yıldız isim ön plana çıktı.</p>
5
/
13

Takvim'in haberine göre; 1 sezonluğuna 'emanetçi' bir kaleci arayan Sarı- Kırmızılılar'da 3 yıldız isim ön plana çıktı.

<p>Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan <b>Claudio Bravo </b>olduğu öne sürülüyor.</p>
6
/
13

Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Claudio Bravo olduğu öne sürülüyor.

<p>Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.</p>
7
/
13

Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.

<p>Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci <b>Sergio Rico</b> için de nabız yokladığı iddia edildi. </p>
8
/
13

Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. 

<p>Rico, bu sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi.</p>
9
/
13

Rico, bu sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi.

<p>Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.</p>
10
/
13

Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.

<p>Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den <b>Stephane Ruffier </b>olduğu belirtiliyor.</p>
11
/
13

Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor.

<p>G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.</p>
12
/
13

G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.

13
/
13

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.