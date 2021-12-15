5 / 6



SON İHTİMAL; OKAN KOCUK





Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başak bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.





Fotomaç