Fernando Muslera'nın sakatlıktan dönüş sürecinin belirsiz olması Galatasaray'ı harekete geçirdi.
İLK SIRA; İRFAN CAN
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon TL'ye kadar bonservis bedelini gözden çıkardı.
GÖKHAN AKKAN
Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.
RUUD BOFFIN
Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak.
SON İHTİMAL; OKAN KOCUK
Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başak bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.
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