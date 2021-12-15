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Galatasaray'da Muslera'nın yerine 4 aday

Galatasaray'da Muslera'nın yerine 4 aday
15 Aralık 2021 Çarşamba

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edildiği bildirildi. Sarı kırmızılılar sakatlığının uzun sürmesini beklediği Muslera'nın yerine alternatif arayışlarına başladı.

<p><b>Fernando Muslera</b>'nın sakatlıktan dönüş sürecinin belirsiz olması <b>Galatasaray</b>'ı harekete geçirdi.</p>
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Fernando Muslera'nın sakatlıktan dönüş sürecinin belirsiz olması Galatasaray'ı harekete geçirdi.

<p><b>İLK SIRA; İRFAN CAN</b></p><p><br></p><p>Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den<b> İrfan Can Eğribayat </b>liste başı oldu. <b>Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon TL'ye kadar bonservis bedelini gözden çıkardı.</b></p>
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İLK SIRA; İRFAN CAN


Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon TL'ye kadar bonservis bedelini gözden çıkardı.

<p><b>GÖKHAN AKKAN</b></p><p><br></p><p><b>Galatasaray</b>'ın listesinde ikinci sırada ise <b>Çaykur Rizespor</b>'un tecrübeli kalecisi <b>Gökhan Akkan</b> var.</p>
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GÖKHAN AKKAN


Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.

<p><b>RUUD BOFFIN</b></p><p><br></p><p>Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda <b>Antalyaspor</b>'un kapısı çalınacak ve <b>Ruud Boffin</b> için görüşmeler başlayacak.</p>
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RUUD BOFFIN


Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak.

<p><b>SON İHTİMAL; OKAN KOCUK</b></p><p><br></p><p>Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başak bir formül konacak. Sezon başında <b>Giresunspor</b>'a kiralanan <b>Okan Kocuk</b>'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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SON İHTİMAL; OKAN KOCUK


Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başak bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.


Fotomaç

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