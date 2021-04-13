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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den büyük sürpriz!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den büyük sürpriz!
13 Nisan 2021 Salı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna bağlı olarak seçime girmeme kararı aldığı öğrenilirken, mevcut ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise adaylık için kolları sıvadı.

<p>Galatasaray'da mayıs ayındaki seçim öncesi hareketlilik var. </p>
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Galatasaray'da mayıs ayındaki seçim öncesi hareketlilik var.

<p>Adaylığını açıklayanlar kervanına Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu'nun da eklenmesiyle (Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas) sayı dörde çıkmıştı. </p>
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Adaylığını açıklayanlar kervanına Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu'nun da eklenmesiyle (Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas) sayı dörde çıkmıştı.

<p>Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz'e çevrilmişti. <span >Sağlık durumuyla alakalı doktorları ve ailesiyle istişare yapan Cengiz bugünkü yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak.</span></p>
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Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz'e çevrilmişti. Sağlık durumuyla alakalı doktorları ve ailesiyle istişare yapan Cengiz bugünkü yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak.

<p>Başkan'ın 'Yokum' kararı hâlen ikinci başkanlık görevini sürdüren Abdurrahim Albayrak'ın durumunu etkileyecek.</p>
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Başkan'ın 'Yokum' kararı hâlen ikinci başkanlık görevini sürdüren Abdurrahim Albayrak'ın durumunu etkileyecek.

<p>Adaylık için kolları sıvayan Albayrak eğer beklediği geri dönüşleri alabilirse adaylığını önümüzdeki hafta resmen açıklayacak ve koltuğa talip olan beşinci isim olacak. </p>
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Adaylık için kolları sıvayan Albayrak eğer beklediği geri dönüşleri alabilirse adaylığını önümüzdeki hafta resmen açıklayacak ve koltuğa talip olan beşinci isim olacak.

<p><b>OCAKLI'YI İKNA TURLARI</b><br></p><p><br></p><p>Ayrıca Galatasaray'ın önde gelenlerinden bir grubun Ahmet Yüce Ocaklı ile olan görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etme çabalarının devam ettiği de biliniyor.</p><p>Türkiye Gazetesi </p>
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OCAKLI'YI İKNA TURLARI


Ayrıca Galatasaray'ın önde gelenlerinden bir grubun Ahmet Yüce Ocaklı ile olan görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etme çabalarının devam ettiği de biliniyor.

Türkiye Gazetesi

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