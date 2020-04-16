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Yenilere 1.5 milyon Euro limit





Bundan sonra yapılacak transferlerde ise 1.5 milyon Euro limiti yine gündemde olacak. Listedeki futbolculara her zaman taban fiyattan teklif sunulacak. Ancak takıma seviye atlatacağı düşünülen yıldızlar için bu limit esnetilecek.