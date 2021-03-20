Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Galatasaray 90+3'te yediği golle 4-3 kaybetti.
Bu beklenmedik gelişmeyle yıkılan ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray'da gelecek sene takımda olmayacak isimler de belirlendi.
Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Fatih Terim yönetim değişse bile transferleri ve kesin ayrılacak isimleri şimdiden belirledi.
İşte Galatasaray'da kalacak ve ayrılacak isimler...
MARCELO SARACCHI
Galatasaray'ın RB Leipzig'den 1,5 sezon için kiraladığı Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini almayı düşünmüyor. Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek.
OMAR'IN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'ın Olympiakos'tan kadrosuna kattığı ve yıl başında havai fişek kazasında yaralanan Omar Elabdellaoui, uzun süre sahalardan uzak kaldığı için kadroda yer alsa bile rotasyonda kullanılacak.
MARTIN LINNES
2-2 biten Sivasspor maçında yaptığı hata ile gündemden düşmeyen Linnes, gelecek sezon kadroda olması beklenmeyen isimlerden biri.
ŞENER İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray, kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda da oynamış olan Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalamayacak.
EMRE AKBABA
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen isimlerden olan Emre Akbaba, geçirdiği 2 büyük sakatlık ardından eski performansını yakalayamadı. Emre Akbaba maaşında indirimi kabul eder ve iyi bir performans sergilerse takımda kalacak.
FATİH ÖZTÜRK
Galatasaray, Muslera'nın sakatlığında kaleye deneyimli kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etmişti. Fatih Öztürk sergilediği performans ile sınıfta kaldı. Deneyimli kaleciden takım bulması istenecek.
HEDEFTE HALİL DERVİŞOĞLU'NIN BONSERVİSİ VAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesinde yaptığı açıklama ile Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını isteyeceğini açıklamıştı.
BAŞKA İSİMLER DE OLABİLİR
Kalan haftalarda yaşanacak gelişmelere ve performanslara göre ayrılacaklar listesine başka isimler de katılabileceği ifade edildi.
A Spor