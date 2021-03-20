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Galatasaray'da ortalık karıştı! İşte gönderilecek isimler

Galatasaray'da ortalık karıştı! İşte gönderilecek isimler
20 Mart 2021 Cumartesi

Çaykur Rizespor'a kendi sahasında 4-3 yenilerek Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara alan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim sezon sonunda takımdan ayrılacak olan futbolcuları şimdiden belirledi.

<p>Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Galatasaray 90+3'te yediği golle 4-3 kaybetti.</p>
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Süper Lig'de 31. hafta maçında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Galatasaray 90+3'te yediği golle 4-3 kaybetti.

<p>Bu beklenmedik gelişmeyle yıkılan ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray'da gelecek sene takımda olmayacak isimler de belirlendi.</p>
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Bu beklenmedik gelişmeyle yıkılan ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray'da gelecek sene takımda olmayacak isimler de belirlendi.

<p>Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Fatih Terim yönetim değişse bile transferleri ve kesin ayrılacak isimleri şimdiden belirledi.</p>
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Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Fatih Terim yönetim değişse bile transferleri ve kesin ayrılacak isimleri şimdiden belirledi.

<p>İşte Galatasaray'da kalacak ve ayrılacak isimler...</p>
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İşte Galatasaray'da kalacak ve ayrılacak isimler...

<p><b>MARCELO SARACCHI </b></p><p><br></p><p>Galatasaray'ın RB Leipzig'den 1,5 sezon için kiraladığı Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini almayı düşünmüyor. Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek.</p>
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MARCELO SARACCHI


Galatasaray'ın RB Leipzig'den 1,5 sezon için kiraladığı Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Galatasaray, Saracchi'nin bonservisini almayı düşünmüyor. Leipzig'in 5 milyon Euro'luk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek.

<p><b>OMAR'IN DURUMU BELİRSİZ </b></p><p><br></p><p>Galatasaray'ın Olympiakos'tan kadrosuna kattığı ve yıl başında havai fişek kazasında yaralanan Omar Elabdellaoui, uzun süre sahalardan uzak kaldığı için kadroda yer alsa bile rotasyonda kullanılacak.</p>
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OMAR'IN DURUMU BELİRSİZ


Galatasaray'ın Olympiakos'tan kadrosuna kattığı ve yıl başında havai fişek kazasında yaralanan Omar Elabdellaoui, uzun süre sahalardan uzak kaldığı için kadroda yer alsa bile rotasyonda kullanılacak.

<p><b>MARTIN LINNES </b></p><p><br></p><p>2-2 biten Sivasspor maçında yaptığı hata ile gündemden düşmeyen Linnes, gelecek sezon kadroda olması beklenmeyen isimlerden biri.</p>
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MARTIN LINNES


2-2 biten Sivasspor maçında yaptığı hata ile gündemden düşmeyen Linnes, gelecek sezon kadroda olması beklenmeyen isimlerden biri.

<p><b>ŞENER İLE YOLLAR AYRILIYOR </b></p><p><br></p><p>Galatasaray, kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda da oynamış olan Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalamayacak.</p>
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ŞENER İLE YOLLAR AYRILIYOR


Galatasaray, kariyerinde Bursaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda da oynamış olan Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalamayacak.

<p><b>EMRE AKBABA </b></p><p><br></p><p>Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen isimlerden olan Emre Akbaba, geçirdiği 2 büyük sakatlık ardından eski performansını yakalayamadı. Emre Akbaba maaşında indirimi kabul eder ve iyi bir performans sergilerse takımda kalacak.</p>
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EMRE AKBABA


Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen isimlerden olan Emre Akbaba, geçirdiği 2 büyük sakatlık ardından eski performansını yakalayamadı. Emre Akbaba maaşında indirimi kabul eder ve iyi bir performans sergilerse takımda kalacak.

<p><b>FATİH ÖZTÜRK </b></p><p><br></p><p>Galatasaray, Muslera'nın sakatlığında kaleye deneyimli kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etmişti. Fatih Öztürk sergilediği performans ile sınıfta kaldı. Deneyimli kaleciden takım bulması istenecek.</p>
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FATİH ÖZTÜRK


Galatasaray, Muslera'nın sakatlığında kaleye deneyimli kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etmişti. Fatih Öztürk sergilediği performans ile sınıfta kaldı. Deneyimli kaleciden takım bulması istenecek.

<p><b>HEDEFTE HALİL DERVİŞOĞLU'NIN BONSERVİSİ VAR </b></p><p><br></p><p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesinde yaptığı açıklama ile Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını isteyeceğini açıklamıştı.</p>
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HEDEFTE HALİL DERVİŞOĞLU'NIN BONSERVİSİ VAR


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesinde yaptığı açıklama ile Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınmasını isteyeceğini açıklamıştı.

<p><b>BAŞKA İSİMLER DE OLABİLİR </b></p><p><br></p><p>Kalan haftalarda yaşanacak gelişmelere ve performanslara göre ayrılacaklar listesine başka isimler de katılabileceği ifade edildi.</p><p>A Spor</p>
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BAŞKA İSİMLER DE OLABİLİR


Kalan haftalarda yaşanacak gelişmelere ve performanslara göre ayrılacaklar listesine başka isimler de katılabileceği ifade edildi.

A Spor

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