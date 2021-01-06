Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken, Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlendi.
Ligin 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı locadan izledi.
Sarı kırmızılı kulübün 2'nci başkanı Abdurrahim Albayrak da takımını Konya deplasmanında yalnız bırakmadı.
Galatasaray, sakatlığı devam eden Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı.
Sarı kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı.
Kart cezalısı olan Arda Turan, dün kafileyle birlikte Konya'ya gelirken, maçı da teknik direktör Fatih Terim ile locadan izledi.
Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Taylan da ilk 11'deki yerini aldı.
Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurtado ve Eduok'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 4-3'lük skorla kazandı.
Konyaspor, 41. dakikada Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı.
Galatasaray, 45+2. dakikada Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.
Konyaspor'da Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı.
Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77. dakikada penaltıdan cevap verdi.
Diagne, bu penaltı golü öncesi kullandığı ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı.
Yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi.
Ev sahibi ekip, 82. dakikada Uğur Demirok'un penaltı golüyle tekrar öne geçti.
Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Oğulcan Çağlayan, 90+4. dakikada farkı 1'e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı
Konyaspor golü sonrası Galatasaraylı oyuncular Luyindama ve Ryan Donk arasında tartışma yaşandı.
Saha içindeki tartışma böyle görüntülendi.