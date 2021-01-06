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Galatasaray'da saha içinde Donk-Luyindama tartışması

Galatasaray'da saha içinde Donk-Luyindama tartışması
06 Ocak 2021 Çarşamba

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a 4-3 mağlup olurken sarı kırmızılı futbolcuların saha içindeki tartışması dikkat çekti.

<p>Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. </p>
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Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 

<p>Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken, Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlendi. </p>
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Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetirken, Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Özgür Ertem üstlendi. 

<p>Ligin 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı locadan izledi. </p>
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Ligin 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı locadan izledi. 

<p>Sarı kırmızılı kulübün 2'nci başkanı Abdurrahim Albayrak da takımını Konya deplasmanında yalnız bırakmadı.</p>
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Sarı kırmızılı kulübün 2'nci başkanı Abdurrahim Albayrak da takımını Konya deplasmanında yalnız bırakmadı.

<p><span >Galatasaray, sakatlığı devam eden Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı. </span><br></p>
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Galatasaray, sakatlığı devam eden Muslera, Feghouli, Etebo ve Falcao ile havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'dan yoksun bir şekilde sahaya çıktı. 

<p>Sarı kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı. </p>
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Sarı kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımda yerini alamadı. 

<p>Kart cezalısı olan Arda Turan, dün kafileyle birlikte Konya'ya gelirken, maçı da teknik direktör Fatih Terim ile locadan izledi. </p>
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Kart cezalısı olan Arda Turan, dün kafileyle birlikte Konya'ya gelirken, maçı da teknik direktör Fatih Terim ile locadan izledi. 

<p>Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Taylan da ilk 11'deki yerini aldı. </p>
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Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Taylan da ilk 11'deki yerini aldı. 

<p>Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurtado ve Eduok'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.</p>
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Konyaspor ise sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurtado ve Eduok'tan yoksun şekilde sahaya çıktı.

<p>MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 4-3'lük skorla kazandı.</p>
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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 4-3'lük skorla kazandı.

<p>Konyaspor, 41. dakikada Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı. </p>
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Konyaspor, 41. dakikada Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı. 

<p><span >Galatasaray, 45+2. dakikada Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.</span><br></p>
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Galatasaray, 45+2. dakikada Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.

<p>Konyaspor'da Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı. </p>
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Konyaspor'da Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı. 

<p>Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77. dakikada penaltıdan cevap verdi.</p>
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Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77. dakikada penaltıdan cevap verdi.

<p>Diagne, bu penaltı golü öncesi kullandığı ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı.</p>
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Diagne, bu penaltı golü öncesi kullandığı ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı.

<p>Yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi.</p>
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Yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi.

<p>Ev sahibi ekip, 82. dakikada Uğur Demirok'un penaltı golüyle tekrar öne geçti. </p>
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Ev sahibi ekip, 82. dakikada Uğur Demirok'un penaltı golüyle tekrar öne geçti. 

<p>Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı.</p>
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Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı.

<p>Oğulcan Çağlayan, 90+4. dakikada farkı 1'e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı</p>
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Oğulcan Çağlayan, 90+4. dakikada farkı 1'e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı

<p>Konyaspor golü sonrası Galatasaraylı oyuncular Luyindama ve Ryan Donk arasında tartışma yaşandı. </p>
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Konyaspor golü sonrası Galatasaraylı oyuncular Luyindama ve Ryan Donk arasında tartışma yaşandı. 

<p>Saha içindeki tartışma böyle görüntülendi.</p>
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Saha içindeki tartışma böyle görüntülendi.

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