Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig'in 29. hafta maçında Martin Linnes'in performansı eleştirilere sebep oldu.
Mücadelenin 9. dakikasında Linnes, Muslera'ya dönmek istedi araya giren Gradel topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
FATİH TERİM'DEN TEPKİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor'un kaydettiği iki golden sonra da yedek kulübesinde bir hayli sinirlendi. Tecrübeli teknik adamın sık sık oyuncularına bağırdığı ve tepki gösterdiği görüldü.
SÜPER LİG'DE İLK KEZ...
Sarı-kırmızılı takımda sahneye 14. dakikada Falcao çıktı ve ceza sahası dışından şık bir gol kaydetti.
Falcao, Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Sivasspor filelerine göndermiş oldu.
4 AY SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 4 ay sonra bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Ligde son olarak 24 Ekim 2020'de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Falcao, sonrasındaki 1 maçta cezası, 16 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi.
Falcao, söz konusu 134 günlük süreçte 4 lig karşılaşmasında sonradan oyuna girerek süre buldu.
Galatasaray'da Henry Onyekuru adeta Fatih Terim'i çıldırttı. Nijeryalı oyuncu ilk yarının son saniyelerinde bir pozisyonda topa vurmakta geç kalınca ve pozisyonla ilgili daha sonra ofsayt bayrağı kalkınca Terim çıldırdı.
İlk yarıda özellikle Onyekuru'nun boş pozisyonlarda pas vermekte ve vurmakta geç kalması ve müsait pozisyonlarda kolay şekilde ofsayta düşmesi Terim'in sinir katsayısını artırdı.
Sarı Kırmızılılar'ın ilk yarının uzatma dakikalarında net yakaladığı bir pozisyonda da Onyekuru başroldeydi. Çok net pozisyonda topa vurmakta geciken Nijeryalı, bir de ofsayta düşünce Terim çok sinirlendi.
Tecrübeli teknik adam sinirlendi ve kulübeye doğru ani bir hareket yaptı ancak bu sırada hafif de olsa dengesini kaybetti ve ciddi olmayacak şekilde yere düştü.
Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanından puanla ayrıldı