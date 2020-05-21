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Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Galatasaray'dan Balotelli bombası!
21 Mayıs 2020 Perşembe

Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi. İtalyan golcünün sarı kırmızılı takıma yakın olduğu öğrenildi.

<p><b>Galatasaray</b>’da <b>Mario Balotelli</b> sesleri yükselmeye başladı.</p>
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Galatasaray’da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı.

<p>Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun Brezilya ekiplerinden <b>Vasco da Gama</b> ve <b>Galatasaray</b> ile görüştüğü iddia edildi.</p>
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Brescia ile yollarını ayırmayı planlayan yıldız futbolcunun Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama ve Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi.

<p>Balotelli’nin menajeri <b>Mino Raiola</b>, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre <b>Balotelli’nin Galatasaray’a daha yakın olduğu ifade edildi. </b></p>
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Balotelli’nin menajeri Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli’nin Galatasaray’a daha yakın olduğu ifade edildi. 

<p>Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya’da forma giymek istemediği belirtildi.</p>
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Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya’da forma giymek istemediği belirtildi.

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