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3 MİLYON 350 BİN EURO KAZANIYOR







Türkiye'de mutlu olan ve daha öncesinde özellikle Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki oyuncunun da Sarı- Kırmızılılar'da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.