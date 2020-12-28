Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda için bir teklif hazırlandı.
Faslı yıldızın serbest kalmasını istemeyen yönetimin, senelik 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı kaydedildi.
3 MİLYON 350 BİN EURO KAZANIYOR
Türkiye'de mutlu olan ve daha öncesinde özellikle Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki oyuncunun da Sarı- Kırmızılılar'da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Şu anda yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın, Cim Bom'un teklif edeceği rakama ne yanıt vereceği merak konusu.
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