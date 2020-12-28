İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2020 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4967
  • EURO
    9,1736
  • ALTIN
    454.036
  • BIST100
    1437.52

Galatasaray'dan Belhanda'ya yeni sözleşme! Detaylar belli oldu...

Galatasaray'dan Belhanda'ya yeni sözleşme! Detaylar belli oldu...
28 Aralık 2020 Pazartesi

Galatasaray Yönetimi, sezon sonunda anlaşması bitecek olan Belhanda için yeni bir sözleşme hazırladı. İşte Faslı yıldızı önerilecek rakam...

Sezon sonunda Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, dış transferde çalışmalarını sürdürürken iç transferde de harekete geçti.
1
/
6

Sezon sonunda Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, dış transferde çalışmalarını sürdürürken iç transferde de harekete geçti.

<p>Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda için bir teklif hazırlandı. </p>
2
/
6

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda için bir teklif hazırlandı. 

<p>Faslı yıldızın serbest kalmasını istemeyen yönetimin, senelik 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı kaydedildi. </p>
3
/
6

Faslı yıldızın serbest kalmasını istemeyen yönetimin, senelik 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı kaydedildi. 

<p><b>3 MİLYON 350 BİN EURO KAZANIYOR</b><br></p><p><br></p><p>Türkiye'de mutlu olan ve daha öncesinde özellikle Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki oyuncunun da Sarı- Kırmızılılar'da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. </p>
4
/
6

3 MİLYON 350 BİN EURO KAZANIYOR


Türkiye'de mutlu olan ve daha öncesinde özellikle Arap yarımadasından gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki oyuncunun da Sarı- Kırmızılılar'da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. 

<p>Şu anda yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın, Cim Bom'un teklif edeceği rakama ne yanıt vereceği merak konusu.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
5
/
6

Şu anda yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın, Cim Bom'un teklif edeceği rakama ne yanıt vereceği merak konusu.


Fanatik

6
/
6

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.