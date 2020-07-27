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Galatasaray'dan Gökhan Töre sürprizi

Galatasaray'dan Gökhan Töre sürprizi
27 Temmuz 2020 Pazartesi

Beşiktaş'a transfer olması beklenen Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre için Galatasaray da devreye girdi... İşte sarı kırmızılı takımını teknik direktörü Fatih Terim'in Gökhan Töre'yle birlikte transfer edilmesinde ısrarcı olduğu futbolcular...

<p>Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen <b>Galatasaray </b>Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, <b>Süper Lig’den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.</b></p>
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Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, transfer politikasını belirlerken, Süper Lig’den düşen Kayserispor ve Yeni Malatyasporlu bazı isimleri listenin başına yazdı.

<p>Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor’da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci <b>Lung</b>’un yanında, <b>Mensah </b>ve<b> Hasan Hüseyin Acar</b>’la ilgileniyor.</p>
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Sarı-kırmızılılar, özellikle Kayserispor’da çok başarılı bir sezon geçiren ve bu sezon en çok kurtarış yapan kaleci Lung’un yanında, Mensah ve Hasan Hüseyin Acar’la ilgileniyor.

<p>Aslan, Yeni Malatyaspor’dan <b>Robin Yalçın</b> ve <b>Gökhan Töre’</b>nin de transferini masaya yatırdı.</p>
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Aslan, Yeni Malatyaspor’dan Robin Yalçın ve Gökhan Töre’nin de transferini masaya yatırdı.

<p>Transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak.</p>
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Transferde maliyeti düşük isimlerle alternatifli bir kadro için kolları sıvayan Cim-Bom bu isimlerin takımlarından ayrılmasını koz olarak kullanacak.

<p>Teknik Direktör <b>Fatih Terim’in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre’nin transferinde ısrarcı olduğu</b> öğrenildi.</p>
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Teknik Direktör Fatih Terim’in de Hasan Hüseyin Acar, Robin Yalçın ve Gökhan Töre’nin transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

<p><b>TERİM İSTEDİ</b><br></p><p><br></p><p>Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen deneyimli hocanın yönetimden bu isimlerle ilgili çalışmalara başlanmasını istediği belirtildi.</p>
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TERİM İSTEDİ


Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen deneyimli hocanın yönetimden bu isimlerle ilgili çalışmalara başlanmasını istediği belirtildi.

<p>Öte yandan şartların uygun olması halinde birçok takımın talip olduğu <b>Mensah </b>ve <b>Lung </b>için de harekete geçilmesinin istendiği belirtildi.</p><p><br></p><p>Milliyet</p>
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Öte yandan şartların uygun olması halinde birçok takımın talip olduğu Mensah ve Lung için de harekete geçilmesinin istendiği belirtildi.


Milliyet

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