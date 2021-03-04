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Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 'Serdar Tatlı'yı görevden alın'

Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma! 'Serdar Tatlı'yı görevden alın'
04 Mart 2021 Perşembe

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maç sonrası hakem kararlarına isyan eden sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le görüşerek Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı'yı görevden almasını isteyecek.

Süper Lig'de dün akşam Ankaragücü'ne deplasmanda kaybederken hakem hatalarına isyan eden Galatasaray, sezonun son bölümüne girerken MHK'ya sert tepki gösterdi.
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Süper Lig'de dün akşam Ankaragücü'ne deplasmanda kaybederken hakem hatalarına isyan eden Galatasaray, sezonun son bölümüne girerken MHK'ya sert tepki gösterdi.

<p>Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet etti. </p>
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Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet etti.

<p><i><b>Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre;</b></i> Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin lehine kararlar çıkarken kendilerinin aleyhine kararlar çıktığını savunan Cengiz yönetiminin, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.</p>
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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin lehine kararlar çıkarken kendilerinin aleyhine kararlar çıktığını savunan Cengiz yönetiminin, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

<p><b>TATLI'NIN GÖREVDEN ALINMASI İSTENECEK</b></p><p><br></p><p>Sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek isteyen Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.</p>
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TATLI'NIN GÖREVDEN ALINMASI İSTENECEK


Sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek isteyen Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.

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