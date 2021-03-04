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TATLI'NIN GÖREVDEN ALINMASI İSTENECEK





Sezon başından beri yapılan hataları toparlayıp TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek isteyen Başkan Cengiz, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın görevden alınmasını talep edecek.