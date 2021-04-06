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Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi: Aytaç Kara

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi: Aytaç Kara
06 Nisan 2021 Salı

Kasımpaşa'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Beşiktaş maçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaştı.

<p>Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.</p>
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Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.

<p>Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'yı ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar, Ntv'nin haberine göre Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaştı.</p>
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Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'yı ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar, Ntv'nin haberine göre Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaştı.

<p>Kasımpaşa'daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek 28 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.</p>
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Kasımpaşa'daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek 28 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

<p>Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.</p>
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Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

<p>Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı</p>
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Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı

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