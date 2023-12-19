İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0905
  • EURO
    31,8468
  • ALTIN
    1894.56
  • BIST100
    7694.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Galatasaray'dan yerli operasyonu! 2 milli bek için düğmeye basıldı

Galatasaray'dan yerli operasyonu! 2 milli bek için düğmeye basıldı

Galatasaray'dan yerli operasyonu! 2 milli bek için düğmeye basıldı
19 Aralık 2023 Salı

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sezon başında transfer edilen Angelino'dan memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, iki milli bek için düğmeye bastı. İşte detaylar...

<p>Ara transferde kadrosunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda yerli atağına kalkmış durumda.</p>
1
/
11

Ara transferde kadrosunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda yerli atağına kalkmış durumda.

<p><b>MİLLİ YILDIZLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ</b></p><p>Sarı-Kırmızılılar, iki milli yıldızın transferi için düğmeye bastı.</p>
2
/
11

MİLLİ YILDIZLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sarı-Kırmızılılar, iki milli yıldızın transferi için düğmeye bastı.

<p><b>GÖZLER SOL BEK TRANSFERİNDE</b></p><p>Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi öncesi gözler özellikle sol bek pozisyonuna çevrilmiş durumda.</p>
3
/
11

GÖZLER SOL BEK TRANSFERİNDE

Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi öncesi gözler özellikle sol bek pozisyonuna çevrilmiş durumda.

<p><b>YERLİ OPERASYONU BAŞLIYOR</b></p><p>Sarı-Kırmızılılar, sadece sol bekte değil sağ bekte de kendini garantiye almak için yerli operasyonuna hazırlanıyor.</p>
4
/
11

YERLİ OPERASYONU BAŞLIYOR

Sarı-Kırmızılılar, sadece sol bekte değil sağ bekte de kendini garantiye almak için yerli operasyonuna hazırlanıyor.

<p><b>SOLA RIDVAN YILMAZ</b></p><p>Sezonun ikinci yarısında üç kulvarda birden başarı isteyen, takımdaki noksan bölgelere önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın transfer gündemine iki flaş isim daha geldi. Bunlardan biri, Glasgow Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz...</p>
5
/
11

SOLA RIDVAN YILMAZ

Sezonun ikinci yarısında üç kulvarda birden başarı isteyen, takımdaki noksan bölgelere önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın transfer gündemine iki flaş isim daha geldi. Bunlardan biri, Glasgow Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz...

<p><b>KİRALIK ANLAŞMA HEDEFİ</b></p><p>Kadrosunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, sakatlığını tamamen atlatan ve formasına kavuşan 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.</p>
6
/
11

KİRALIK ANLAŞMA HEDEFİ

Kadrosunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, sakatlığını tamamen atlatan ve formasına kavuşan 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

<p><b>RANGERS'LA MASAYA OTURULACAK</b></p><p>Rıdvan'ın menajeriyle temas kuran Galatasaray Yönetimi, istenen şartlar oluşursa, Rangers'la da masaya oturacak.</p>
7
/
11

RANGERS'LA MASAYA OTURULACAK

Rıdvan'ın menajeriyle temas kuran Galatasaray Yönetimi, istenen şartlar oluşursa, Rangers'la da masaya oturacak.

<p><b>ZEKİ ÇELİK GÜNDEMDE</b></p><p>Asıl sürpriz ise sağ bek pozisyonunda yaşanıyor. Normal şartlar altında takviye düşünülmeyen bölgelerden biri olan savunmanın sağında, Zeki Çelik ismi gündeme geldi.</p>
8
/
11

ZEKİ ÇELİK GÜNDEMDE

Asıl sürpriz ise sağ bek pozisyonunda yaşanıyor. Normal şartlar altında takviye düşünülmeyen bölgelerden biri olan savunmanın sağında, Zeki Çelik ismi gündeme geldi.

<p><b>ROMA'YA TEKLİF HAZIRLIĞI</b></p><p>Sarı-Kırmızılı kulübün, Milli yıldızla temas kurduğu ve Roma'ya teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.</p>
9
/
11

ROMA'YA TEKLİF HAZIRLIĞI

Sarı-Kırmızılı kulübün, Milli yıldızla temas kurduğu ve Roma'ya teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

<p><b>KULÜPTE BASKIYA NEDEN OLDU</b></p><p>Galatasaray'ın kararına gerekçe olarak, Boey'ye gelen transfer tekliflerinin kulüp üzerinde yarattığı baskı gösteriliyor. Boey'nin de Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası ayrılmak istemesi, Cim Bom'un ana planda olmayan bir tercih yapmasına yol açabilir.</p>
10
/
11

KULÜPTE BASKIYA NEDEN OLDU

Galatasaray'ın kararına gerekçe olarak, Boey'ye gelen transfer tekliflerinin kulüp üzerinde yarattığı baskı gösteriliyor. Boey'nin de Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası ayrılmak istemesi, Cim Bom'un ana planda olmayan bir tercih yapmasına yol açabilir.

<p><b>BOEY SATILMASA BİLE...</b></p><p>Fransa'da gösterdiği üstün performansın ardından Roma'ya transfer olan, ancak bu sezon süre almakta zorlanan Zeki'nin Galatasaray'a transferi, Rıdvan'ın durumuna göre daha kolay görünüyor. Her iki oyuncunun da ocak ayında Cim Bom'a imza atması halinde, teknik direktör Okan Buruk'un eli yerli seçimi açısından bir hayli kolaylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, Boey ocak ayında satılmasa bile Zeki'yi kadroya katmak üzere girişimlere devam edeceği bildirildi. (Fanatik)</p>
11
/
11

BOEY SATILMASA BİLE...

Fransa'da gösterdiği üstün performansın ardından Roma'ya transfer olan, ancak bu sezon süre almakta zorlanan Zeki'nin Galatasaray'a transferi, Rıdvan'ın durumuna göre daha kolay görünüyor. Her iki oyuncunun da ocak ayında Cim Bom'a imza atması halinde, teknik direktör Okan Buruk'un eli yerli seçimi açısından bir hayli kolaylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, Boey ocak ayında satılmasa bile Zeki'yi kadroya katmak üzere girişimlere devam edeceği bildirildi. (Fanatik)
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.