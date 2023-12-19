Ara transferde kadrosunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Galatasaray, bu doğrultuda yerli atağına kalkmış durumda.
MİLLİ YILDIZLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Sarı-Kırmızılılar, iki milli yıldızın transferi için düğmeye bastı.
GÖZLER SOL BEK TRANSFERİNDE
Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi öncesi gözler özellikle sol bek pozisyonuna çevrilmiş durumda.
YERLİ OPERASYONU BAŞLIYOR
Sarı-Kırmızılılar, sadece sol bekte değil sağ bekte de kendini garantiye almak için yerli operasyonuna hazırlanıyor.
SOLA RIDVAN YILMAZ
Sezonun ikinci yarısında üç kulvarda birden başarı isteyen, takımdaki noksan bölgelere önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın transfer gündemine iki flaş isim daha geldi. Bunlardan biri, Glasgow Rangers forması giyen eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz...
KİRALIK ANLAŞMA HEDEFİ
Kadrosunu bir veya iki sol bekle güçlendirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, sakatlığını tamamen atlatan ve formasına kavuşan 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
RANGERS'LA MASAYA OTURULACAK
Rıdvan'ın menajeriyle temas kuran Galatasaray Yönetimi, istenen şartlar oluşursa, Rangers'la da masaya oturacak.
ZEKİ ÇELİK GÜNDEMDE
Asıl sürpriz ise sağ bek pozisyonunda yaşanıyor. Normal şartlar altında takviye düşünülmeyen bölgelerden biri olan savunmanın sağında, Zeki Çelik ismi gündeme geldi.
ROMA'YA TEKLİF HAZIRLIĞI
Sarı-Kırmızılı kulübün, Milli yıldızla temas kurduğu ve Roma'ya teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
KULÜPTE BASKIYA NEDEN OLDU
Galatasaray'ın kararına gerekçe olarak, Boey'ye gelen transfer tekliflerinin kulüp üzerinde yarattığı baskı gösteriliyor. Boey'nin de Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası ayrılmak istemesi, Cim Bom'un ana planda olmayan bir tercih yapmasına yol açabilir.
BOEY SATILMASA BİLE...
Fransa'da gösterdiği üstün performansın ardından Roma'ya transfer olan, ancak bu sezon süre almakta zorlanan Zeki'nin Galatasaray'a transferi, Rıdvan'ın durumuna göre daha kolay görünüyor. Her iki oyuncunun da ocak ayında Cim Bom'a imza atması halinde, teknik direktör Okan Buruk'un eli yerli seçimi açısından bir hayli kolaylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, Boey ocak ayında satılmasa bile Zeki'yi kadroya katmak üzere girişimlere devam edeceği bildirildi. (Fanatik)