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BOEY SATILMASA BİLE...

Fransa'da gösterdiği üstün performansın ardından Roma'ya transfer olan, ancak bu sezon süre almakta zorlanan Zeki'nin Galatasaray'a transferi, Rıdvan'ın durumuna göre daha kolay görünüyor. Her iki oyuncunun da ocak ayında Cim Bom'a imza atması halinde, teknik direktör Okan Buruk'un eli yerli seçimi açısından bir hayli kolaylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, Boey ocak ayında satılmasa bile Zeki'yi kadroya katmak üzere girişimlere devam edeceği bildirildi. (Fanatik)