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'Birkaç kelam ile ben müsaadenizle Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa Abi diyeceğim. Gerçekten bu camianın içerisinde, özellikle futbol camiası içerisinde yöneticilikte 'Ben bir beyefendi tanıdım.' dersem, haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti.'

