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  • Galatasaray'ın iki yıldızı arasında gerginlik! Topu elinden alınca tepki gösterdi

Galatasaray'ın iki yıldızı arasında gerginlik! Topu elinden alınca tepki gösterdi

Galatasaray'ın iki yıldızı arasında gerginlik! Topu elinden alınca tepki gösterdi
15 Aralık 2020 Salı

Galatasaray'ın Darıca Gençlerbirliği maçında Belhanda ile Emre Akbaba arasında tartışma yaşandı.

<p>Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.</p>
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son dönemde Süper Lig'de az forma şansı bulan futbolculardan kurulu ilk 11 çıkardı.

<p>Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.</p>
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Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Arda Turan, Ali Yavuz Kol ilk 11'i ile mücadele etti.

<p>Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.</p><p>Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.</p>
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Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz ile Mbaye Diagne görev bekledi.

Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inin tamamını değiştirdi ve önceki haftalarda az süre alan oyuncularına görev verdi.

<p>Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir resmi maçta mücadele etti.</p><p>Geçen sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten 17 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımla ilk maçına Darıca Gençlerbirliği karşısında çıktı.</p>
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Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir resmi maçta mücadele etti.

Geçen sezon Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten 17 yaşındaki oyuncu, bu sezon A takımla ilk maçına Darıca Gençlerbirliği karşısında çıktı.

<p>Emin, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçın kadrosunda yer almasına rağmen oyuna girmemişti.</p>
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Emin, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçın kadrosunda yer almasına rağmen oyuna girmemişti.

<p>Sarı-kırmızılı ekibin genç hücum oyuncusu Ali Yavuz Kol, Galatasaray A Takımı'nda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.A takımda, 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 kez forma giyen 19 yaşındaki santrfor, sonradan girdiği bu karşılaşmalarda ligde 23, kupada ise toplamda 16 dakika sahada kaldı.</p><p>Ayrıca yedek kulübesinde görev bekleyen 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A takımın resmi bir maçında kadroya alındı.</p>
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Sarı-kırmızılı ekibin genç hücum oyuncusu Ali Yavuz Kol, Galatasaray A Takımı'nda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.A takımda, 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 kez forma giyen 19 yaşındaki santrfor, sonradan girdiği bu karşılaşmalarda ligde 23, kupada ise toplamda 16 dakika sahada kaldı.

Ayrıca yedek kulübesinde görev bekleyen 17 yaşındaki Bartuğ Elmaz, ilk kez A takımın resmi bir maçında kadroya alındı.

<p><b>TOPU PAYLAŞAMADILAR </b></p><p>Galatasaray’ın 70.dakikada kazandığı frikikte iki futbolcu topu paylaşamadı.</p>
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TOPU PAYLAŞAMADILAR

Galatasaray’ın 70.dakikada kazandığı frikikte iki futbolcu topu paylaşamadı.

<p><b>BELHANDA VE EMRE ARASINDA GERGİNLİK </b></p>
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BELHANDA VE EMRE ARASINDA GERGİNLİK 

<p>Oyuna sonradan dahil olan Emre Akbaba, serbest vuruşu kullanmak istedi. Ancak Belhanda frikik için hazırlanan Emre’ye müsaade etmeyip topu elinden aldı.</p>
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Oyuna sonradan dahil olan Emre Akbaba, serbest vuruşu kullanmak istedi. Ancak Belhanda frikik için hazırlanan Emre’ye müsaade etmeyip topu elinden aldı.

<p><b>TAKIM ARKADAŞINA İZİN VERMEDİ </b></p><p>Emre’ye çıkışan Belhanda 'Ben kullanacağım' diyerek topu kendi aldı ve takım arkadaşına izin vermedi.</p>
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TAKIM ARKADAŞINA İZİN VERMEDİ

Emre’ye çıkışan Belhanda 'Ben kullanacağım' diyerek topu kendi aldı ve takım arkadaşına izin vermedi.

<p><b>BELHANDA'NIN TAVRINA TEPKİ GÖSTERDİ </b></p><p>Etebo iki oyuncu arasında tansiyonun yükselmemesi adına araya girerken Emre, Belhanda’nın tavrına tepki gösterdi.</p>
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BELHANDA'NIN TAVRINA TEPKİ GÖSTERDİ

Etebo iki oyuncu arasında tansiyonun yükselmemesi adına araya girerken Emre, Belhanda’nın tavrına tepki gösterdi.

<p>Galatasaray’ın 2019 yılında Başakşehir’le oynadığı Süper Lig maçında Belhanda ile Selçuk İnan saha ortasında tartışmıştı.</p>
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Galatasaray’ın 2019 yılında Başakşehir’le oynadığı Süper Lig maçında Belhanda ile Selçuk İnan saha ortasında tartışmıştı.

<p><b>Not:</b> Bu görsel A Spor'dan alınmıştır</p>
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Not: Bu görsel A Spor'dan alınmıştır

<p>Kazanılan serbest vuruşta topun başına Belhanda geçmiş ancak serbest vuruşu Selçuk İnan kullanmak isteyince ikili kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.</p>
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Kazanılan serbest vuruşta topun başına Belhanda geçmiş ancak serbest vuruşu Selçuk İnan kullanmak isteyince ikili kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

<p>Bunun üzerine Belhanda, Selçuk İnan’a tepki göstererek topun başından ayrılmıştı.</p>
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Bunun üzerine Belhanda, Selçuk İnan’a tepki göstererek topun başından ayrılmıştı.

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