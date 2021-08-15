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Öte yandan Ajansspor'un haberi göre ise; Doğan Alemdar için Fransız takımları Lyon ve Rennes, Kayserispor'a teklif yaptı. Rennes, Doğan'ın bonservisi için 3-3,5 milyon euroyu gözden çıkardı ve transferde son aşamaya geldi.