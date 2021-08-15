Galatasaray, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a kancayı taktı.
Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların resmi girişimlere başladığı öğrenildi.
A Spor'un haberine göre; adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 cm boyundaki Doğan Alemdar'ın, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi.
Burak Elmas ve yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlık masasına oturdu.
Öte yandan Ajansspor'un haberi göre ise; Doğan Alemdar için Fransız takımları Lyon ve Rennes, Kayserispor'a teklif yaptı. Rennes, Doğan'ın bonservisi için 3-3,5 milyon euroyu gözden çıkardı ve transferde son aşamaya geldi.
Doğan Alemdar, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de, 28 maçta forma giyerken, kalesinde 35 gol gördü. Genç kaleci, 9 kez de kalesini gole kapattı. Genç yaşındaki bu performansı alkış aldı. Doğan Alemdar'ın, Kayserispor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Doğan, yaşına rağmen kaledeki soğukkanlılığı, karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarış yüzdesi ve yan toplardaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.