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Galatasaray'ın istediği Doğan Alemdar'ın yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'ın istediği Doğan Alemdar'ın yeni takımı belli oluyor
15 Ağustos 2021 Pazar

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar için bir Fransız takımının da teklif yaptığı ve transferde son aşamaya geldiği ortaya çıktı.

<p><b>Galatasaray,</b> Kayserispor'un genç kalecisi <b>Doğan Alemdar</b>'a kancayı taktı. </p>
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Galatasaray, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a kancayı taktı.

<p>Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların <b>resmi girişimlere başladığı öğrenildi.</b></p>
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Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların resmi girişimlere başladığı öğrenildi.

<p><b><i>A Spor'un haberine göre;</i></b> adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 cm boyundaki Doğan Alemdar'ın, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi. </p>
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A Spor'un haberine göre; adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 cm boyundaki Doğan Alemdar'ın, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi.

<p><b>Burak Elmas</b> ve yönetimi de Kayserispor Başkanı <b>Berna Gözbaşı</b> ile pazarlık masasına oturdu.</p>
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Burak Elmas ve yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlık masasına oturdu.

<p>Öte yandan <b><i>Ajansspor'un haberi göre</i></b> ise; Doğan Alemdar için Fransız takımları <b>Lyon </b>ve <b>Rennes</b>, Kayserispor'a teklif yaptı. <b>Rennes, Doğan'ın bonservisi için 3-3,5 milyon euroyu gözden çıkardı </b>ve transferde son aşamaya geldi.</p>
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Öte yandan Ajansspor'un haberi göre ise; Doğan Alemdar için Fransız takımları Lyon ve Rennes, Kayserispor'a teklif yaptı. Rennes, Doğan'ın bonservisi için 3-3,5 milyon euroyu gözden çıkardı ve transferde son aşamaya geldi.

<p>Doğan Alemdar, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de, 28 maçta forma giyerken, kalesinde 35 gol gördü. Genç kaleci, 9 kez de kalesini gole kapattı. Genç yaşındaki bu performansı alkış aldı. <span >Doğan Alemdar'ın, Kayserispor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. </span></p>
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Doğan Alemdar, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de, 28 maçta forma giyerken, kalesinde 35 gol gördü. Genç kaleci, 9 kez de kalesini gole kapattı. Genç yaşındaki bu performansı alkış aldı. Doğan Alemdar'ın, Kayserispor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

<p>Doğan, yaşına rağmen kaledeki soğukkanlılığı, karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarış yüzdesi ve yan toplardaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.</p>
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Doğan, yaşına rağmen kaledeki soğukkanlılığı, karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarış yüzdesi ve yan toplardaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

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