5 / 8



Alanyaspor'da sezonluk 600 bin Euro'ya (yaklaşık 5 milyon TL) oynayan Salih Uçan'a da ilk senesi için 10 milyon TL civarında bir teklif yapıldığı, bunun içerisine imza parasının da dahil edildiği, ikinci sezondan itibaren de bu paranın düşürüleceği, sonraki sezonlarda ise artarak devam edeceği öğrenildi.