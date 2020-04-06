TÜRKİYE'DE HALA GOLLERİN İZLENİYOR
Beni unutmamaları çok mutlu ediyor. Zaten her zaman kalbimdeler. Böyle bilsinler. Ben de onları mezara kadar unutmayacağım. Galatasaray için az şey yaptığımı düşünüyorum ama yine de iz bıraktığıma sevindim. Galatasaray bana yardımcı oldu. Ve bunu asla unutamam.
GALATASARAY'A TRANSFERİNİ ANLATIR MISIN?
Gelmemde Taffarel'in payı büyük. Beni, o ikna etti. Çok iyi arkadaşımdı. Ve bana Galatasaray'ı anlatır anlatmaz gelmek istedim.
REAL'E, MİLAN'A GOLLER ATTIN. ÖZEL MOTİVE Mİ OLDUN?
Özel hazırlığım olmadı hiç. Real Madrid büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi olsun, normal maç olsun en iyi Jardel'i gösteriyordum. Ben eğer maçta her şeyimi vermezsem takım arkadaşlarıma ihanet etmiş olurdum. Her zaman maçın adamı olmak için oynadım. Galatasaray'da oynuyorsanız ve gol atarsanız taraftarların o çığlıklarını ve sevincini bir daha görmek ve duymak için en iyisi olmalısınız.
SÜPER KUPA MAÇINI HATIRLIYOR MUSUN?
Evet hâlâ izliyorum ve benim için çok özel bir andı. Real Madrid ile oynuyorsunuz ve gol atıp Süper Kupa'yı kazandırıyorsunuz! Kim tekrar tekrar izlemez?
HASAN ŞAŞ VE ÜMİTE DAVALA'YA MESAJIN VAR MI?
Onlarla gece yarısına kadar poker oynamayı özledim.
YENİ STADA GELMEK İSTER MİSİN?
Evet istiyorum. Yeni stadı ve en sevdiğim taraftarları görmek istiyorum. Belki yakın zamanda, şu koronavirüs bitince gelebilirim.
TAFFAREL Mİ MUSLERA MI?
Taffarel’in yeri bende ayrı. Kaledeyken soğuk ve hazırdı. Benim için en iyi kaleciydi. Stres yapmaz ve yerinde müdahaleler yapardı. Muslera da çok iyi elbette. Galatasaray'da önemli işler başarıyor.
PORTO MU, GALATASARAY MI?
İki takımı da çok seviyorum. ‘Şunu daha çok seviyorum' diyemem. Şöyle düşünün: İki çocuğunuz var. İkisinden birini ayırt edebilir misiniz? Asla. İki takımda da çok güzel anılarım oldu.
DÜNYANIN EN İYİ GOLCÜLERİ SIRALAMASI YAPSAN...
Benim özelliğim gol atmaktı. Dönemimde en iyi golcü bendim. Oyunun diğer yönlerini bir tarafa bırakırsan, ceza alanı içine bakarsan, dünyanın en iyisiydim. Ama diğer özellikler; oyunun geneli filan... Ancak 13. olabilirim.
KARANTİNA DÖNEMİNDE NELER YAPIYORSUN?
Herkes kendine dikkat etmeli. Bütün insanlar için tehlike. Bu virüsün nereye doğru gideceğini kimse bilemiyor. Evde sakince oturup sevdiklerimizi korumalıyız. Brezilya'da da var. Maske ve eldiven takıp dışarı çıkıyoruz. Lütfen yaşlılar dışarı çıkmasın. Onlar için çok sıkıntılı bir durum.
HAYATINDA EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜN AN HANGİSİYDİ?
7 yaşındayken babamı kaybettiğim zaman. Benim için daha kötü bir an olmadı. Çünkü babamı çok çok seviyordum.
'TERİM OLSAYDI GİTMEZDİM'
Fatih Terim gerçekten bir imparator. Takımın başında olduğunda gücünü hissediyorsunuz. Ben oynarken teknik direktörümüz olsaydı ve gelip ‘Kalacaksın' deseydi kalırdım. Çünkü Galatasaray benim için çok önemli. Bakın 20 yıl geçmiş, taraftarlar hâlâ beni konuşuyor. Bu takımda kalınmaz mı? Ayrılmak hata mıydı, evet! Terim'in hastalandığına çok çok üzüldüm. Bütün dünya üzüldü. Futbolun ona ihtiyacı var. Ona sizin aracılığınızla geçmiş olsun diyorum.
'FENERBAHÇE’YE GOL ATMAK ANLATILMAZ'
Fenerbahçe’ye attığım gol çok özeldi. Kelimelerle anlatamazsınız. Ancak yaşayabilirsiniz. Fenerbahçe'ye gol attığınızda taraftarlarınızı görebiliyorsanız ne kadar büyük bir iş başardığınızı görürsünüz. O maç da attığım gol de çok özel anlardı benim için.
'FALCAO DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR'
Radamel Falcao çok iyi bir oyuncu. Kaç maç oynayıp kaç gol attığına bakın. Her zaman bir yıldız gibiydi. Sanırım taraftarlar da onu sevdi. Ve bu yüzden doğru yolda. Daha iyisini yapabilir. Çünkü o kapasite onda var. İsmi büyük ve taraftarlar için neler yapabileceğini biliyor.