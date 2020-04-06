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REAL'E, MİLAN'A GOLLER ATTIN. ÖZEL MOTİVE Mİ OLDUN?

Özel hazırlığım olmadı hiç. Real Madrid büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi olsun, normal maç olsun en iyi Jardel'i gösteriyordum. Ben eğer maçta her şeyimi vermezsem takım arkadaşlarıma ihanet etmiş olurdum. Her zaman maçın adamı olmak için oynadım. Galatasaray'da oynuyorsanız ve gol atarsanız taraftarların o çığlıklarını ve sevincini bir daha görmek ve duymak için en iyisi olmalısınız.