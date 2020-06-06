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İngiliz golcü, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, 'Umarım insanlar bana bakıp nefret etmezler. İnsanların bana karşı anlayışlı olacağını ve yeni yolculuğuma saygı duyacaklarını düşünmek istiyorum. Bir para avcısı ya da hayal kırıklığı olarak adlandırılabilirim ancak bazı insanların bunun ötesine bakacağını bilmek istiyorum. .