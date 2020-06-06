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  • Galatasaray'ın teklifini İngilizler duyurdu! İşte Falcao'nun yeni partneri Lyle Taylor

Galatasaray'ın teklifini İngilizler duyurdu! İşte Falcao'nun yeni partneri Lyle Taylor

Galatasaray'ın teklifini İngilizler duyurdu! İşte Falcao'nun yeni partneri Lyle Taylor
06 Haziran 2020 Cumartesi

Galatasaray transfere arayışlarına devam ederken gündeme bomba gibi bir isim düştü.

<p>Gelecek sezon Falcao'nun yanına bir partner arayan Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu..</p>
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Gelecek sezon Falcao'nun yanına bir partner arayan Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu..

<p>Dailymail, konu ile ilgili yazdığı haberde sarı kırmızılıların, Taylor için dev bir teklifle bulunduğunu yazdı.. İşte detaylar....</p>
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Dailymail, konu ile ilgili yazdığı haberde sarı kırmızılıların, Taylor için dev bir teklifle bulunduğunu yazdı.. İşte detaylar....

<p>Gelecek sezonun kadro planlaması için kollarını sıvayan Galatasaray, transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor..</p>
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Gelecek sezonun kadro planlaması için kollarını sıvayan Galatasaray, transferde büyük bir hareketlilik yaşıyor..

<p>Kolombiyalı star Falcao'nun yanına maliyeti uygun ve kaliteli bir golcü arayan Cimbom, kısa süre önce Charlton Athletic'de forma giyen Lyle Taylor'u gündemine almıştı..</p>
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Kolombiyalı star Falcao'nun yanına maliyeti uygun ve kaliteli bir golcü arayan Cimbom, kısa süre önce Charlton Athletic'de forma giyen Lyle Taylor'u gündemine almıştı..

<p>Dailymail, konu ile ilgili yazdığı haberde Galatasaray'ın Taylor teklifini okuyucularına duyurdu..</p>
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Dailymail, konu ile ilgili yazdığı haberde Galatasaray'ın Taylor teklifini okuyucularına duyurdu..

<p>Glasgow Rangers teknik direktörü Steven Gerrard'ın da istediği oyuncu için resmi temaslara başlayan Galatasaray'ın, Taylor'a, şu anda kazandığı ücretin tam 4 katını teklif ettiği ifade edildi..</p>
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Glasgow Rangers teknik direktörü Steven Gerrard'ın da istediği oyuncu için resmi temaslara başlayan Galatasaray'ın, Taylor'a, şu anda kazandığı ücretin tam 4 katını teklif ettiği ifade edildi..

<p>Sezon sonunda İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi sona erecek Taylor, artık maçlara çıkmamasıyla ilgili yaptığı konuşmada taraftarlardan af diledi..</p>
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Sezon sonunda İngiliz temsilcisiyle sözleşmesi sona erecek Taylor, artık maçlara çıkmamasıyla ilgili yaptığı konuşmada taraftarlardan af diledi..

<p><b>'UMARIM BANA PARA AVCISI DEMEZLER'</b></p>
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'UMARIM BANA PARA AVCISI DEMEZLER'

<p>İngiliz golcü, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, 'Umarım insanlar bana bakıp nefret etmezler. İnsanların bana karşı anlayışlı olacağını ve yeni yolculuğuma saygı duyacaklarını düşünmek istiyorum. Bir para avcısı ya da hayal kırıklığı olarak adlandırılabilirim ancak bazı insanların bunun ötesine bakacağını bilmek istiyorum. .</p>
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İngiliz golcü, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, 'Umarım insanlar bana bakıp nefret etmezler. İnsanların bana karşı anlayışlı olacağını ve yeni yolculuğuma saygı duyacaklarını düşünmek istiyorum. Bir para avcısı ya da hayal kırıklığı olarak adlandırılabilirim ancak bazı insanların bunun ötesine bakacağını bilmek istiyorum. .

<p>Charlton kariyerim boyunca iyi izler bırakmak, arkadaşlarımı ve yöneticilerimi iyi hatırlamak istiyorum.' dedi..</p>
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Charlton kariyerim boyunca iyi izler bırakmak, arkadaşlarımı ve yöneticilerimi iyi hatırlamak istiyorum.' dedi..

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