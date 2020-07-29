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Galatasaray'ın yeni 10 numarası belli oldu

Galatasaray'ın yeni 10 numarası belli oldu
29 Temmuz 2020 Çarşamba

Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yeni '10 numara'nın kim olacağı merak konusuydu... Belhanda'nın ayrılması halinde sarı kırmızılılarda gelecek sezon 10 numarayı giyecek isim belli oldu.

<p>2018 yazında F.Bahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödedi.</p>
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2018 yazında F.Bahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödedi.

<p>Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 1 senede iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. </p>
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Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 1 senede iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. 

<p>Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.</p>
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Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.

<p><b>10 NUMARAYA HAZIR</b></p><p><br></p><p>Belhanda'nın satılması halinde<b> 10 numaralı formanın yeni sahibi</b> olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. </p>
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10 NUMARAYA HAZIR


Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. 

<p>Özel maddeyle euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.</p>
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Özel maddeyle euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

<p>Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. </p>
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Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. 

<p>Sarı-kırmızılı yetkililer, <b>'Sana 4 milyon euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz'</b> dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek.</p><p><br></p><p>Sabah</p>
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Sarı-kırmızılı yetkililer, 'Sana 4 milyon euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz' dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek.


Sabah

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