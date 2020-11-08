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Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.