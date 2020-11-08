İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Kasım 2020 Pazar / 22 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Galatasaray'ın yıldızı tarihe geçti! Sneijder'i geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı tarihe geçti! Sneijder'i geride bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı tarihe geçti! Sneijder'i geride bıraktı
08 Kasım 2020 Pazar

Galatasaray Süper Lig'in 8 haftasında Sivasspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçta yıldız oyuncu tarihe geçti...

<p>Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.</p>
1
/
16

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

<p>Sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.</p>
2
/
16

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.

<p>Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.</p>
3
/
16

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.

<p><b>ARDA TURAN SAHADA </b></p>
4
/
16

ARDA TURAN SAHADA 

<p>Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.</p>
5
/
16

Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.

<p><b>LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ DOLDU </b></p>
6
/
16

LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ DOLDU 

<p><b>ARDA'DAN 9 YIL SONRA GELEN GOL </b></p><p>Sezon başında altyapısında yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı formayla yıllar sonra ağları sarstı.</p>
7
/
16

ARDA'DAN 9 YIL SONRA GELEN GOL

Sezon başında altyapısında yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı formayla yıllar sonra ağları sarstı.

<p><b>EN SON 2011'DE... </b></p><p>Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.</p>
8
/
16

EN SON 2011'DE...

Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

<p><b>FEGHOULI ASİSTLE DÖNDÜ </b></p><p>Galatasaray'la maaş indirimi nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süredir formadan uzak kalan Feghouli, 11'de başladığı maçta asist yaptı.</p>
9
/
16

FEGHOULI ASİSTLE DÖNDÜ

Galatasaray'la maaş indirimi nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süredir formadan uzak kalan Feghouli, 11'de başladığı maçta asist yaptı.

<p><b>SNEIJDER'DEN SONRA FEGHOULI</b></p><p>Spor Arena'nın haberine göre, Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).</p>
10
/
16

SNEIJDER'DEN SONRA FEGHOULI

Spor Arena'nın haberine göre, Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).

<p><b>BELHANDA YILDIZLAŞTI</b></p><p>Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Sivasspor karşısında takımını sırtlayan oyuncu oldu</p>
11
/
16

BELHANDA YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Sivasspor karşısında takımını sırtlayan oyuncu oldu

<p><b>1 GOL, 1 ASİST</b></p><p>Younes Belhanda, maçta perdeyi açan golü kaydederken, Arda Turan'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isimdi.</p>
12
/
16

1 GOL, 1 ASİST

Younes Belhanda, maçta perdeyi açan golü kaydederken, Arda Turan'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isimdi.

<p>Gol ve asistle yıldızlaşan Belhanda için, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.<br></p>
13
/
16

Gol ve asistle yıldızlaşan Belhanda için, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

<p>Arda Turan'ın gol sonrası sevinci:<br></p>
14
/
16

Arda Turan'ın gol sonrası sevinci:

<p><br></p>
15
/
16


16
/
16

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.