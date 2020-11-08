Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.
ARDA TURAN SAHADA
Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.
LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ DOLDU
ARDA'DAN 9 YIL SONRA GELEN GOL
Sezon başında altyapısında yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı formayla yıllar sonra ağları sarstı.
EN SON 2011'DE...
Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.
FEGHOULI ASİSTLE DÖNDÜ
Galatasaray'la maaş indirimi nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süredir formadan uzak kalan Feghouli, 11'de başladığı maçta asist yaptı.
SNEIJDER'DEN SONRA FEGHOULI
Spor Arena'nın haberine göre, Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).
BELHANDA YILDIZLAŞTI
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Sivasspor karşısında takımını sırtlayan oyuncu oldu
1 GOL, 1 ASİST
Younes Belhanda, maçta perdeyi açan golü kaydederken, Arda Turan'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isimdi.
Gol ve asistle yıldızlaşan Belhanda için, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.
Arda Turan'ın gol sonrası sevinci: