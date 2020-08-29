Galatasaray Süper Lig'de limit konusunda en rahat kulüp olmasına rağmen elinde nakit parası bulunmadığı için transferde rakiplerine göre daha yavaş kaldı.
Başkan Mustafa Cengiz Galatasaray'ın maliyetlerini düşürmeye çalışırken diğer taraftan da takıma yeni transferler kazandırmaya çalışıyor.
Galatasaray’da ayrılması gündemde olan Marcao’nun transferinde Newcastle United iddiaları geçiyordu.
Bir kez daha Newcastle United iddiaları gündeme geldi.
Aslan’ın 4 milyon Euro bonservis bedeliyle yatırım yaptığı Marcao’nun, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Newcastle United'ın Galatasaray'a teklifi 15 milyon Euro üzerinde olduğu iddia edilirken,
Sarı-kırmızılıların yıldızı Marcao'dan flaş bir hareket geldi.
Oyuncu instagram hesabından Newcastle United'ı takip etmeye başladı.
Galatasaray'lı taraftarların sosyal medyada başlattığı kampanyada Marcao'nun satılmasına karşı çıktı.
Marcao Galatasaray'a 4.000.000 Euro. bonservis ile gelmişti.
İngiltere'den de Marcao için transfer iddiaları geldi.
İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu 'özel haberinde' İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.
Fatih Terim'i yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marcao savunmanın as oyuncuları arasında yer alıyor.
Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında takımın defanstaki en önemli olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev aldı.