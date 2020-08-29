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Marcao'dan ayrılık sinyali! Premier Lig'e gidiyor

Marcao'dan ayrılık sinyali! Premier Lig'e gidiyor
29 Ağustos 2020 Cumartesi

Galatasaray'ın savunmadaki önemli isimlerinden Marcao için flaş transfer iddiası geldi.

<p>Galatasaray Süper Lig'de limit konusunda en rahat kulüp olmasına rağmen elinde nakit parası bulunmadığı için transferde rakiplerine göre daha yavaş kaldı.</p>
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Galatasaray Süper Lig'de limit konusunda en rahat kulüp olmasına rağmen elinde nakit parası bulunmadığı için transferde rakiplerine göre daha yavaş kaldı.

<p>Başkan Mustafa Cengiz Galatasaray'ın maliyetlerini düşürmeye çalışırken diğer taraftan da takıma yeni transferler kazandırmaya çalışıyor. </p>
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Başkan Mustafa Cengiz Galatasaray'ın maliyetlerini düşürmeye çalışırken diğer taraftan da takıma yeni transferler kazandırmaya çalışıyor. 

<p>Galatasaray’da ayrılması gündemde olan Marcao’nun transferinde Newcastle United iddiaları geçiyordu.</p>
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Galatasaray’da ayrılması gündemde olan Marcao’nun transferinde Newcastle United iddiaları geçiyordu.

<p>Bir kez daha Newcastle United iddiaları gündeme geldi. </p>
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Bir kez daha Newcastle United iddiaları gündeme geldi. 

<p>Aslan’ın 4 milyon Euro bonservis bedeliyle yatırım yaptığı Marcao’nun, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. </p>
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Aslan’ın 4 milyon Euro bonservis bedeliyle yatırım yaptığı Marcao’nun, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

<p>Newcastle United'ın Galatasaray'a teklifi  15 milyon Euro üzerinde olduğu iddia edilirken, </p>
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Newcastle United'ın Galatasaray'a teklifi  15 milyon Euro üzerinde olduğu iddia edilirken, 

<p>Sarı-kırmızılıların yıldızı Marcao'dan flaş bir hareket geldi. </p>
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Sarı-kırmızılıların yıldızı Marcao'dan flaş bir hareket geldi. 

<p>Oyuncu instagram hesabından Newcastle Unite<span >d'ı takip etmeye başladı. </span></p>
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Oyuncu instagram hesabından Newcastle United'ı takip etmeye başladı. 

<p>Galatasaray'lı taraftarların sosyal medyada başlattığı kampanyada Marcao'nun satılmasına karşı çıktı. </p>
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Galatasaray'lı taraftarların sosyal medyada başlattığı kampanyada Marcao'nun satılmasına karşı çıktı. 

<p>Marcao Galatasaray'a 4.000.000 Euro. bonservis ile gelmişti. </p>
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Marcao Galatasaray'a 4.000.000 Euro. bonservis ile gelmişti. 

<p>İngiltere'den de Marcao için transfer iddiaları geldi. </p>
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İngiltere'den de Marcao için transfer iddiaları geldi. 

<p>İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu 'özel haberinde' İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.</p>
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İngiltere'de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United haberleri yapan ve yakından takip eden Magpie Media, duyurduğu 'özel haberinde' İngiliz ekibinin Marcao transferini bitirmek üzere olduğunu ve 24 saat içinde netleşeceğini paylaştı.

<p>Fatih Terim'i yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marcao savunmanın as oyuncuları arasında yer alıyor. </p>
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Fatih Terim'i yeni sezon hazırlıkları kapsamında Marcao savunmanın as oyuncuları arasında yer alıyor. 

<p>Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında takımın defanstaki en önemli olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev aldı.</p>
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Geçen sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrasında takımın defanstaki en önemli olarak öne çıkan Brezilyalı oyuncu, 39 maçta görev aldı.

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