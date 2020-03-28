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'TÜM TEKLİFLERE AÇIĞIM'

Fluminense çok sevdiğim ve bağlı olduğum bir kulüp. 3 yıl orada oynadım. Teklifleri değerlendirmem lazım. Temmuz ayına kadar sözleşmem var. Bugün, Tanrı'ya şükürler olsun ki finansal durum benim önceliğim değil. Yaşamak için güzel bir yer arıyorum, kızım ve ailem için güzel bir yer arıyorum. Rio de Janeiro'yu biliyorum, 3 yıl orada yaşadım, harika bir şehir. Gelecek tüm tekliflere açığım