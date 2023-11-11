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Gazze'de gıda sıkıntısı! Reyonların boşaldığı gözlendi

Gazze'de gıda sıkıntısı! Reyonların boşaldığı gözlendi
11 Kasım 2023 Cumartesi

İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de halk, gıdaya erişmekte zorluk çekiyor.

<p>Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir markette, temel gıda reyonlarının boşaldığı gözlendi.</p>
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Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir markette, temel gıda reyonlarının boşaldığı gözlendi.

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