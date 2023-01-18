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Çakan, 'Geçen yıl bu tarihte hava eksi 30-35 dereceydi. Bu yıl yaz havası var. Kar da yağmadı. Sadece gece biraz soğuk oluyor. Gündüz sıcak. Yıllardır burada yaşıyoruz ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hayvanlar merada, kimse ağılda yem vermiyor. Bu normal bir durum değil.' dedi.