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Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan birçok deniz üstü ve altı unsurlar ana silah sistemi olarak HARPOON füze sistemini kullanıyor. İhtiyaçlar çerçevesinde başlatılan MİLGEM projesi kapsamında tedarikine karar verilen HARPOON sistemi alımında birçok sorunla karşılaşıldı. Bu durum askeri ve siyasi karar makamlarının tedbir olmasına yol açtı.