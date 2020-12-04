Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçı Rıdvan Dilmen yorumladı. İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri...
Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan! 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş yıprandı, Kasımpaşa'nın 10 kişi kalması Beşiktaş'ı rahatlattı.
Josef de Souza dışında, Sergen Yalçın aynı 11 ile oynadı. Muhtemelen Welinton'u Cyle Larin de cezalı olduğu için boyu uzatmak için oynatmış olabilir. Bundan 3 hafta Beşiktaş'ın 10 puanı vardı. Kulübeye bakarsanız Domagoj Vida da kenarda.
Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier müthiş performans gösterdi. Beşiktaş 4-1-4-1 sistemini bir dönemki Galatasaray'dan daha iyi oynuyor.
SERGEN YALÇIN ADALETİ
Sergen Yalçın adaletli bir teknik adam, oyuncu bu adaletli hissetmeli. Gol yemesine rağmen Utku Yuvakuran'la devam etti.
Necip Uysal'ın Sergen Yalçın'a bir kırgınlığını hissettim, o kadar da olsun. Necip Uysal'a Beşiktaş taraftarının bir önyargısı var. Bazen kulüplerde bazı oyunculara karşı böyle durumlar olabiliyor. Beşiktaş'ın 11'i için belki uygun görmüyorlar ama kulüplerimize Necip Uysallar lazım. Ümraniye'de parasını almaz ama çıkar işini yapar, sorun etmez. Bize, Necipler lazım.
TEK HATASI GHEZZAL
Sergen Yalçın'ın bir tek psikolojik hata yaptı. Rachid Ghezzal keyif almaya başlamış, geliyor adam ama çıkardı. Çünkü iyi oynayan oyuncu saate bakar ve maçın bitmemesini ister. Sergen Yalçın'ı eleştirmiyorum, bunları bilen bir insan. Bence Ghezzal devam etmeliydi ama sorun olmaz.
Atiba artık gole yakın bir forvet arkası oldu. Bernard Mensah da iyi oynadı. Kevin N'Koudou da bir iyi, bir kötü.
Vincent Aboubakar üzerine koyarak devam ediyor. Arka dörtlüsü de iyi, Cyle Larin de gelecek. Orta sahada da sıkıntı yok. Problemi stoper ve kaleci olabilir mi? Beşiktaş için iyi oynamadı deniyor ama 3 atıyor.
Beşiktaş kendini kandırmamalı! Beşiktaş'ın attığı gol sayısı normal ama yediği gol sayısı fazla. Kasımpaşa ceza sahasına kadar geldi ama sonunu yapamadı. Bu yüzden Beşiktaş yediği gol sayısını biraz düşünmeli.
15 YIL OYNATACAĞIN SOL BEK
Rıdvan Yılmaz her gün üzerine koyarak devam ediyor. Çaylak bir oyuncu ama çok sakin oynuyor. Fabrice N'Sakala geçen hafta gol attı, hazırlanmak için bir hafta geçti ama Sergen Yalçın, Rıdvan'ı oynattı. Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır. Bundan sonra N'Sakala'yı değil Rıdvan'ı tercih ederim.15 sene sol bekin hazır işte. Bu arada N'Sakala sol önde oynamaz, sakın öyle düşünmeyin, Rıdvan'la sol bek için çekişir.