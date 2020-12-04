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Rıdvan Yılmaz her gün üzerine koyarak devam ediyor. Çaylak bir oyuncu ama çok sakin oynuyor. Fabrice N'Sakala geçen hafta gol attı, hazırlanmak için bir hafta geçti ama Sergen Yalçın, Rıdvan'ı oynattı. Sergen Yalçın'ın otoriter ve cool bir duruşu vardır. Bundan sonra N'Sakala'yı değil Rıdvan'ı tercih ederim.15 sene sol bekin hazır işte. Bu arada N'Sakala sol önde oynamaz, sakın öyle düşünmeyin, Rıdvan'la sol bek için çekişir.