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Pique ilk yarı bittikten sonra takımların soyunma odasına gittiği sırada hakemle arasındaki diyaloğun ardından gördüğü kırmızı kartla, Barcelona tarihinde Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov ile birlikte toplamda 8'er kezle kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören futbolculardan biri oldu.

