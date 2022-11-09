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Gerard Pique veda maçında tarihe geçti!

Gerard Pique veda maçında tarihe geçti!
9 Kasım 2022 Çarşamba

Gerard Pique, Barcelona formasıyla son kez kadroda yer aldığı ve yedek oturduğu maçın devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

<p>İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında <b>Barcelona</b>, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda <b>Osasuna</b>'yı 2-1 mağlup etti.</p>
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında Barcelona, 60 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Osasuna'yı 2-1 mağlup etti.

<p>Karşılaşmanın 11. ve 30. dakikasında sarı kartlar gören Barcelona'nın Polonyalı golcüsü <b>Robert Lewandowski</b> kırmızı kartla maçın büyük bölümünde takımını 10 kişi bıraktı.</p>
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Karşılaşmanın 11. ve 30. dakikasında sarı kartlar gören Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski kırmızı kartla maçın büyük bölümünde takımını 10 kişi bıraktı.

<p>Osasuna 6. dakikada <b>David Garcia</b>'nın golüyle yakaladığı 1-0'lık üstünlüğü ilk yarının sonuna kadar devam ettirdi.</p>
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Osasuna 6. dakikada David Garcia'nın golüyle yakaladığı 1-0'lık üstünlüğü ilk yarının sonuna kadar devam ettirdi.

<p>İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 48. dakikada <b>Pedri </b>ile skora eşitliği getirdi.</p>
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İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 48. dakikada Pedri ile skora eşitliği getirdi.

<p>Katalan takımının galibiyet golü 85. dakikada <b>Raphinha</b>'dan geldi.</p>
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Katalan takımının galibiyet golü 85. dakikada Raphinha'dan geldi.

<p><b>Barcelona </b>puanını 37'ye çıkararak, Katar'daki Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arada ligi <b>lider </b>olarak kapatmayı garantiledi.</p>
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Barcelona puanını 37'ye çıkararak, Katar'daki Dünya Kupası'ndan dolayı verilen arada ligi lider olarak kapatmayı garantiledi.

<p><b>Osasuna </b>ise 23 puanla 6.lıkta kaldı.</p>
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Osasuna ise 23 puanla 6.lıkta kaldı.

<p><b>PİQUE, SON MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ</b><br></p><p><b><br></b></p><p>Bu arada profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırdığı geçen hafta açıklayan 35 yaşındaki <b>Gerard Pique</b>, Barcelona formasıyla son kez kadroda yer aldığı ve yedek oturduğu maçın devre arasında hakeme itirazından dolayı <b>kırmızı kart </b>gördü.</p>
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PİQUE, SON MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ


Bu arada profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırdığı geçen hafta açıklayan 35 yaşındaki Gerard Pique, Barcelona formasıyla son kez kadroda yer aldığı ve yedek oturduğu maçın devre arasında hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

<p><b>Pique </b>ilk yarı bittikten sonra takımların soyunma odasına gittiği sırada hakemle arasındaki diyaloğun ardından gördüğü kırmızı kartla, Barcelona tarihinde <b>Pep Guardiola</b> ve <b>Hristo Stoichkov</b> ile birlikte toplamda <b>8'er kezle</b> kulüp tarihinde <b>en çok kırmızı kart gören</b> futbolculardan biri oldu.<br></p>
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Pique ilk yarı bittikten sonra takımların soyunma odasına gittiği sırada hakemle arasındaki diyaloğun ardından gördüğü kırmızı kartla, Barcelona tarihinde Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov ile birlikte toplamda 8'er kezle kulüp tarihinde en çok kırmızı kart gören futbolculardan biri oldu.

<p>Diğer yandan geçtiğimiz sezon <b>Bayern Münih</b> formasıyla Almanya liginde attığı 35 golle <b>Avrupa'nın gol kralı</b> olan <b>Lewandowski</b>, Altın Ayakkabı ödülünü Barselona'da düzenlenecek törenle alacak.</p>
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Diğer yandan geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla Almanya liginde attığı 35 golle Avrupa'nın gol kralı olan Lewandowski, Altın Ayakkabı ödülünü Barselona'da düzenlenecek törenle alacak.
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