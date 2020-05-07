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Geri sayım başladı! Çalışmalar böyle görüntülendi

Geri sayım başladı! Çalışmalar böyle görüntülendi
07 Mayıs 2020 Perşembe

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin peyzaj çalışmaları devam ediyor (DHA)

<p>Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 3 hafta içerisinde tamamlanacağını hizmete açılması beklenilen sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor. </p>
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 3 hafta içerisinde tamamlanacağını hizmete açılması beklenilen sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor. 

<p>Nisan ayı başında inşaatına başlanılan Atatürk Havalimanı'ndaki sahra hastanesinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.</p>
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Nisan ayı başında inşaatına başlanılan Atatürk Havalimanı'ndaki sahra hastanesinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

<p> Bin yataklı sahra hastanesinde kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi. Ramazan Bayramı sonrası hastanenin faaliyete geçmesi planlanıyor. </p>
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 Bin yataklı sahra hastanesinde kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi. Ramazan Bayramı sonrası hastanenin faaliyete geçmesi planlanıyor. 

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