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Ghezzal'den Beşiktaş'ı yıkan haber! 15 milyon euroluk teklif...

Ghezzal'den Beşiktaş'ı yıkan haber! 15 milyon euroluk teklif...
18 Mayıs 2021 Salı

Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Rachid Ghezzal için Monaco'nun, Leicester City'ye 15 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

<p>Sezon başında transferin son gününde siyah beyazlılara kiralanan ve gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona ererken Monaco devreye girdi.</p>
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Sezon başında transferin son gününde siyah beyazlılara kiralanan ve gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona ererken Monaco devreye girdi.

<p>Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 8 gol atıp 17 de asist yaparak şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Cezayirli yıldızın talipleri artarken Fransız ekibi Monaco, 15 milyon avro teklifte bulundu.</p>
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Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 8 gol atıp 17 de asist yaparak şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Cezayirli yıldızın talipleri artarken Fransız ekibi Monaco, 15 milyon avro teklifte bulundu.

<p><b><i>Haber Global'de yer alan habere göre</i></b> oyuncudan para kazanmak isteyen Leicester City, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala gelen 15 milyon avroluk teklifi kabul etti. </p>
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Haber Global'de yer alan habere göre oyuncudan para kazanmak isteyen Leicester City, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala gelen 15 milyon avroluk teklifi kabul etti.

<p>Monaco ile Leicester City oyuncunun transferi konusunda büyük ölçüden anlaşma sağlarken Ghezzal'in kalbi ise Beşiktaş'ta.</p>
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Monaco ile Leicester City oyuncunun transferi konusunda büyük ölçüden anlaşma sağlarken Ghezzal'in kalbi ise Beşiktaş'ta.

<p>Siyah beyazlı formayla büyük çıkış yakalayan ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan 28 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'la gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.</p>
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Siyah beyazlı formayla büyük çıkış yakalayan ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan 28 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'la gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.

<p>Oyuncudan memnun olan ve bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın nasıl bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ise belirsizliğini koruyor.</p>
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Oyuncudan memnun olan ve bonservisini almak isteyen Beşiktaş'ın nasıl bir teklifle İngiliz ekibinin kapısını çalacağı ise belirsizliğini koruyor.

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