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Sporun pek çok kötü alışkanlığı yenmede önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Öztürk, 'Güçlü nesiller istiyorsak, geleceğe güçlü bir şekilde yürümek istiyorsak, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm bireylere spor alışkanlığı edindirmemiz lazım. Bu anlamda şehrimizi spor alanında bir adım daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Giresun'un bir spor şehri olmasını hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.