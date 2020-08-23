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Bakan Pakdemirli ise ilk kez böyle doğal afete tanık olduğunu belirterek, 'Devletin bütün kurumlarıyla buradayız. Birçok afetin içerisinde hep beraberdik bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin seviyesi değişmiş durumda. Dün itibarıyla tahmin ediyorum bulunduğumuz seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı yol tabelalarını görüyoruz, dükkanları gördük, gerçekten bazıları da seviye neredeyse tavana kadar uzanmış ve rüsubatla dolmuş. Tabi ki öncelikle can kayıpları son derece önemli; üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Elbette biz burası ve zarar gören tüm ilçelerimizdeki yerlerle alakalı hem temizlik hem tespit çalışmalarını yapıyoruz' diye konuştu.