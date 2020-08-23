Giresun'un Dereli ilçe merkezinde sağanağın ardından ana yollar, iş yerleri, evler ve araçlar su altında kaldı.
Giresun'nun Dereli ilçesinde kuvvetli sağanak sonrasında selden etkilenen araçlar zarar gördü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel ve heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Dereli ilçe merkezine hareket eden Bakan Soylu, derenin taşması sonucu büyük hasar oluşan ilçede incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını söyledi.
İlçe merkezinde su baskınları meydana geldiğini aktaran Özden, 'Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok.' dedi.
Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, 'Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz.' ifadesini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.
Olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.
Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.
MSB: HAVA KUVVETLERİ'NE AİT BİR HELİKOPTER GİRESUN'A GÖNDERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin arama- kurtarma faaliyetlerine destek için Giresun'da görevlendirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun' denildi.
Paylaşımda ayrıca helikopter ile kurtarma çalışmasına ilişkin fotoğraflar yer aldı.
BAKAN SOYLU: 133 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI, 1'İ ASKER 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 1'i asker 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu, 'Şu anda 133 vatandaşımız arama- kurtarma marifetiyle kurtarıldı. Düğün salonunda vatandaşlarımız kurtarılmayı bekliyor. Arama- kurtarma ekipleri ve biz bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda 118 köy yolu kapandı. Birçok ilçemiz de bu yağmurdan etkilendi. Etkilenmeyen şimdi köylerde dahil olmak üzere buradaki hasarın ne olduğunu arkadaşlarımızla hep birlikte değerlendiriyoruz. Sayın bakanımız da özellikle öncelikle hep birlikteyiz. Yani her birimiz bir tarafa bakıyoruz, birimiz arama-kurtarma tarafına, diğerimiz meselenin nereden kaynaklanıp, nasıl adım atılacağı konusunda. Biraz sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Çevre Şehircilik Bakanı'mız da burada olacak. Buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, selden afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşımızın hep yanında olacağız' dedi.
Bakan Pakdemirli ise ilk kez böyle doğal afete tanık olduğunu belirterek, 'Devletin bütün kurumlarıyla buradayız. Birçok afetin içerisinde hep beraberdik bir aradaydık. Ben de ilk defa böyle büyük bir taşkın, böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin seviyesi değişmiş durumda. Dün itibarıyla tahmin ediyorum bulunduğumuz seviye 2-3 metre daha aşağıdaydı yol tabelalarını görüyoruz, dükkanları gördük, gerçekten bazıları da seviye neredeyse tavana kadar uzanmış ve rüsubatla dolmuş. Tabi ki öncelikle can kayıpları son derece önemli; üzülerek söylüyorum ki her defasında meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' diye bir düşünce içerisine giriyorlar. Elbette biz burası ve zarar gören tüm ilçelerimizdeki yerlerle alakalı hem temizlik hem tespit çalışmalarını yapıyoruz' diye konuştu.
DERELİ'DE HASARIN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan balçık, taş ve ağaç parçalarıyla dolan Dereli ilçesinde afetin boyutu, havadan görüntülendi. İlçe merkezinde yer yer 3 metreye ulaşan balçık nedeniyle iş yerleri ve dükkanlar ağır hasar gördü, sürüklenen araçlar ise toprağa saplandı.
KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI
Felaketin yaşandığı Giresun’da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede ekiplerin kayıpları arama- kurtarma çalışması devam ediyor.
FUAT OKTAY: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir' dedi.
Kentte Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokakta yer alan 2 binaya ait istinat duvarı, etkili sağanak yağış sonrası çöktü. Bina önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise apartman sakinleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yaralananın olmadığı çökme sonrası bölgede belediye ekiplerince temizleme çalışmasına başlatıldı.
DERELİ İLÇESİNDE HASAR OLUŞTU
Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi.
Yeşilbaş, derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirtti.
Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
DUROĞLU BELDESİNDE SU BASKINLARI YAŞANDI
Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Belediye Başkanı Halil Çetin de beldede su baskınları ve heyelanlar meydana geldiğini ifade etti.
Çetin, yağış sonucu Aksu Deresi'nin debisinin yükseldiğini, beldenin Giresun ile Dereli ilçesine olan kara yolu ulaşımının sağlanamadığını aktardı.
Derenin taşması nedeniyle belde merkezinde bir çok ev ve iş yerini su bastığının da altını çizen Çetin, bir minibüsün de dere sularına kapıldığını dile getirdi.
Yağmurun etkisini kaybettiğini dile getiren Çetin, Aksu Deresi'nin debisinin düşmesini beklediklerini, belediye olarak ekiplerin mücadele çalışmalarını da sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Yağlıdere ilçesinde ise dere yatakları ve yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlar güvenli alanlara alınıyor.