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'Eksiklerin çözümü noktasında ise bazı notlar aldık. Stadımızın yapımında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz her zaman Giresunsporumuzun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü Giresunspor bizim gözbebeğimiz.'