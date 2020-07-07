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Ardından ayakkabıları, ağaçlara da zarar vermeden iplerle sabitledikleri anlatan Kurt, 'İskenderun'da birçok yere bunları yerleştireceğiz. Kuşlar da umarız kendilerine yuva olarak benimser. Daha önce yapılmadığı için bunu tam kestiremiyoruz. Bu projeyi Hatay'dan başlatıp Türkiye'nin birçok bölgesinde uygulayacağız.' diye konuştu.