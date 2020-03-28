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Türkiye'de, bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalı, oldukça geniş bir yayılışa sahip. Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalları, genellikle yüksek dağları seviyor ve kayalık, ormanlık alanları tercih ediyor.