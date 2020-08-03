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Gökhan Gönül: 'Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin'

Gökhan Gönül: 'Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin'
03 Ağustos 2020 Pazartesi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve eski takımı Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Gökhan Gönül kararını verdi.

<p>Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti.</p>
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Beşiktaş’ta sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile anılan futbolculardan Gökhan Gönül’ün kalıp kalmayacağı sorusu nihayet netleşti.

<p>Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.</p>
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Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda takımda olmayacağını yönetime bildirdi.

<p>Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.</p>
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Siyah beyazlıların sözleşme yenilemek istediği Gökhan Gönül, eski kulübü Fenerbahçe’den de teklif alınca, her iki taraftan da düşünmek için süre istemişti.

<p>Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.</p>
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Ailesi ve yakınlarıyla görüştükten sonra kararını veren 35 yaşındaki futbolcunun tercihi; sarı lacivertliler oldu.

<p>Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, <b>“Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin”</b> dedi.</p>
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Siyah beyazlı yöneticileri dün telefonla arayan Gökhan, “Ben Fenerbahçe’ye gitme kararı aldım. Hakkınızı helal edin” dedi.

<p>Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.</p>
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Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyip; 4 gol, 4 asist üreten Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gidecek olmasının ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları başladı.

<p>Geçen yıl bu mevki için Demir Grup Sivasspor’dan alınan Douglas’ı sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta oynatabilen siyah beyazlılar, bonservisi Roma’da olan ve Sao Paulo’da kiralık olarak forma giyen <b>Bruno Pere</b>s’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağ bek ile görüşüyor.</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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Geçen yıl bu mevki için Demir Grup Sivasspor’dan alınan Douglas’ı sakatlığı nedeniyle sadece 7 maçta oynatabilen siyah beyazlılar, bonservisi Roma’da olan ve Sao Paulo’da kiralık olarak forma giyen Bruno Peres’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sağ bek ile görüşüyor.


Hürriyet

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