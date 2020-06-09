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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza

Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza
09 Haziran 2020 Salı

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve siyah beyazlı takımla yollarını ayırmaya hazırlanan Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye olumlu yanıt. Tecrübeli futbolcu sezon biter bitmez eski kulübüne 1+1 yıllık imza atacak.

Fenerbahçe'de, uzun süredir merak edilen Gökhan Gönül transferinin noktalandığı öğrenildi. 
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Fenerbahçe'de, uzun süredir merak edilen Gökhan Gönül transferinin noktalandığı öğrenildi. 

<p>Başkan Ali Koç ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.</p>
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Başkan Ali Koç ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

<p>Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.</p>
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Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

<p>Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi. </p>
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Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi. 

<p>Ligi Beşiktaş'ta noktalayacak 35 yaşındaki yıldızın, ekstra sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.</p>
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Ligi Beşiktaş'ta noktalayacak 35 yaşındaki yıldızın, ekstra sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

<p>Gökhan Gönül'ün, 9 sezon formasını giydiği F.Bahçe'ye dönüp futbolu burada bırakmak istediği ve bunun için fedakarlık da yapacağı dile getiriliyor.</p><p><br></p><p>Fotomaç</p>
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Gökhan Gönül'ün, 9 sezon formasını giydiği F.Bahçe'ye dönüp futbolu burada bırakmak istediği ve bunun için fedakarlık da yapacağı dile getiriliyor.


Fotomaç

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