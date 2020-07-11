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Gökhan Gönül'e Fenerbahçe sorulunca...

Gökhan Gönül'e Fenerbahçe sorulunca...
11 Temmuz 2020 Cumartesi

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun, yeniden sarı lacivertli formayla görmek istediği Gökhan Gönül'ü ikna ettiği iddia edildi. Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili sorulara bakın ne yanıt verdi...

Mert Hakan Yandaş’ı ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapan, Caner Erkin’i 4 yıl aradan sonra takıma dönmesi için ikna eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
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Mert Hakan Yandaş’ı ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapan, Caner Erkin’i 4 yıl aradan sonra takıma dönmesi için ikna eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

<p>TFF’nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren Sarı-Lacivertliler’in, bir başka eski yıldızı Gökhan Gönül ile de el sıkıştığı öne sürüldü.</p>
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TFF’nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren Sarı-Lacivertliler’in, bir başka eski yıldızı Gökhan Gönül ile de el sıkıştığı öne sürüldü.

<p><b>SÖZLEŞMESİ BİTİYOR</b><br></p><p><br></p><p>Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. </p>
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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR


Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. 

<p>Siyah-Beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı.</p>
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Siyah-Beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı.

<p>35 yaşındaki futbolcuya yeniden ‘Çubuklu’ formayı giydirmek isteyen Emre Belözoğlu’nun, eski takım arkadaşını 4. yıldız için mücadele edecek kadronun içinde yer alması için ikna ettiği kaydedildi.</p>
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35 yaşındaki futbolcuya yeniden ‘Çubuklu’ formayı giydirmek isteyen Emre Belözoğlu’nun, eski takım arkadaşını 4. yıldız için mücadele edecek kadronun içinde yer alması için ikna ettiği kaydedildi.

<p><b>9 SENE OYNAMIŞTI</b><br></p><p><br></p><p>Gökhan Gönül, bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak yıldız futbolcunun, yakın çevresinden Fenerbahçe ile ilgili gelen sorulara, <b>“Hayırlısı olsun”</b> yanıtını verdiği öğrenildi. </p>
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9 SENE OYNAMIŞTI


Gökhan Gönül, bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak yıldız futbolcunun, yakın çevresinden Fenerbahçe ile ilgili gelen sorulara, “Hayırlısı olsun” yanıtını verdiği öğrenildi. 

<p>35 yaşındaki sağ bek 2007 yılında Gençlerbirliği’nden transfer olduğu Fenerbahçe’de 9 sene forma giymiş, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.</p>
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35 yaşındaki sağ bek 2007 yılında Gençlerbirliği’nden transfer olduğu Fenerbahçe’de 9 sene forma giymiş, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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