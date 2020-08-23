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Gökhan Töre Beşiktaş için Malatya'yı terk etti

Gökhan Töre Beşiktaş için Malatya'yı terk etti
23 Ağustos 2020 Pazar

Yeni Malatyaspor'un yıldız futbolcusu Gökhan Töre, eski takımı Beşiktaş'a transfer olmak için gün sayıyor... Tecrübeli futbolcu, Malatya'dan ayrıldı ve transfer için siyah beyazlı kulüpten haber beklemeye başladı.

<p>Transfer konusunda önceliği forvet hattına veren Beşiktaş, ek olarak diğer bölgeler için de çalışmalarda bulunuyor...</p>
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Transfer konusunda önceliği forvet hattına veren Beşiktaş, ek olarak diğer bölgeler için de çalışmalarda bulunuyor...

<p><span >Elinde yüksek bir transfer bütçesi bulunmaması sebebiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeyi amaçlayan Kara Kartal, sağ bek hattında son olarak rotayı Antalyaspor’un 26 yaşındaki futbolcusu <b>Nazım Sangare</b> olarak belirledi.</span><br></p>
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Elinde yüksek bir transfer bütçesi bulunmaması sebebiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmeyi amaçlayan Kara Kartal, sağ bek hattında son olarak rotayı Antalyaspor’un 26 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare olarak belirledi.

<p>Milli futbolcuyla menajeri aracılığıyla ilk teması kurup olumlu yanıt alan Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor’la PAOK maçından sonra masaya oturacak. </p>
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Milli futbolcuyla menajeri aracılığıyla ilk teması kurup olumlu yanıt alan Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor’la PAOK maçından sonra masaya oturacak. 

<p>Siyah-Beyazlılar, sağ kanat transferi konusunda da <b>Gökhan Töre </b>ismini gündeminden düşürmüyor.</p>
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Siyah-Beyazlılar, sağ kanat transferi konusunda da Gökhan Töre ismini gündeminden düşürmüyor.

<p>28 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan yönetim, Yeni Malatyaspor’u ikna etmeye çalışıyor.</p>
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28 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlayan yönetim, Yeni Malatyaspor’u ikna etmeye çalışıyor.

<p><b>ŞEHİRDEN AYRILDI</b></p><p><br></p><p>Bonservissiz olarak katıldığı Yeni Malatya’dan sezon sonunda ayrılma konusunda anlaşmalarına rağmen bu konuda kulübün fikrinin değişmesi sonrasında şehirden ayrılıp bağlarını koparan Gökhan, Beşiktaş’tan müjdeli haberi bekliyor. </p>
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ŞEHİRDEN AYRILDI


Bonservissiz olarak katıldığı Yeni Malatya’dan sezon sonunda ayrılma konusunda anlaşmalarına rağmen bu konuda kulübün fikrinin değişmesi sonrasında şehirden ayrılıp bağlarını koparan Gökhan, Beşiktaş’tan müjdeli haberi bekliyor. 

<p>Gökhan için Tyler Boyd talebi geri çevrilen Yeni Malatya’nın, son olarak <b>Umut Nayir </b>isteğine ise olumlu yanıt verilmesi bekleniyor. </p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Gökhan için Tyler Boyd talebi geri çevrilen Yeni Malatya’nın, son olarak Umut Nayir isteğine ise olumlu yanıt verilmesi bekleniyor.


Fanatik

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