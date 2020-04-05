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İşe gitmek için aracının başına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu gören Ercan Kaçmaz, 'Otomobilimi daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktım çamur yağmış. Sanki bir yıldır yıkanmamış gibi olmuş. Çaresiz, kendim temizliyorum' dedi.