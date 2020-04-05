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Gökten çamur yağdı, görenler şaşkına döndü

Gökten çamur yağdı, görenler şaşkına döndü
05 Nisan 2020 Pazar

Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşkına döndü (DHA)

<p>DENİZLİ'de toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı.</p>
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DENİZLİ'de toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı.

<p> Sabah araçlarının çamurla kaplandığı görenler şaşkına döndü.</p>
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 Sabah araçlarının çamurla kaplandığı görenler şaşkına döndü.

<p>Kent merkezinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte sabaha karşı çamurlu yağmur yağdı.</p>
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Kent merkezinde rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte sabaha karşı çamurlu yağmur yağdı.

<p>Özellikle araçların üzerleri çamurla kaplandı.</p>
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Özellikle araçların üzerleri çamurla kaplandı.

<p>Vatandaşlar sabah araçlarını çamur içinde görünce şaşkına döndü.</p>
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Vatandaşlar sabah araçlarını çamur içinde görünce şaşkına döndü.

<p>Vatandaşlardan bazıları, ellerine su dolu kovalar alıp, fırçayla araçlarını yıkadı. Bazıları ise araçlarının sadece ön camlarını temizleyip, oto yıkamacılarının yolunu tuttu.</p>
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Vatandaşlardan bazıları, ellerine su dolu kovalar alıp, fırçayla araçlarını yıkadı. Bazıları ise araçlarının sadece ön camlarını temizleyip, oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

<p>İşe gitmek için aracının başına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu gören Ercan Kaçmaz, 'Otomobilimi daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktım çamur yağmış. Sanki bir yıldır yıkanmamış gibi olmuş. Çaresiz, kendim temizliyorum' dedi.</p>
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İşe gitmek için aracının başına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu gören Ercan Kaçmaz, 'Otomobilimi daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktım çamur yağmış. Sanki bir yıldır yıkanmamış gibi olmuş. Çaresiz, kendim temizliyorum' dedi.

<p>Halil Yavuzhan ise, 'Gece park ettiğimde hiçbir şey yoktu. Sabah otomobilimi görünce tanıyamadım. Gökten resmen çamur yağmış' diye konuştu.</p>
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Halil Yavuzhan ise, 'Gece park ettiğimde hiçbir şey yoktu. Sabah otomobilimi görünce tanıyamadım. Gökten resmen çamur yağmış' diye konuştu.

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