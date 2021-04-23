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İkinci devrede başladığı yükselişini 29'uncu haftaya kadar devam ettiren ve 14'üncü sıraya kadar çıkan Kayserispor, 30'uncu haftayla birlikte duraklama dönemine girdi. Son 7 maçtır kazanamayan ve bu süreç içinde 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik alan Sarı kırmızılılar 18'inciliğe kadar geriledi.