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GIDA ÜRÜNLERİ SATAN DÜKKANLAR VE ECZANELER







Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.