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Google'dan Türkiye'yle ilgili şaşırtan koronavirüs raporu

Google'dan Türkiye'yle ilgili şaşırtan koronavirüs raporu
06 Nisan 2020 Pazartesi

Google, Kovid-19 salgını boyunca 130 ülkede ve o ülkelerin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgeledi. Koronavirüs ile ortaya çıkan sonuçlar ise yayınlanmaya başladı. İşte Türkiye'de belgelenen sonuçlar...

<p class='MsoNormal'>Google, koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.</p>
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Google, koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

<p class='MsoNormal'>Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu. Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.</p>
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Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu. Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.

<p class='MsoNormal'> <p class='MSONORMAL'></p></p><p class='MSONORMAL'><b>PERAKENDE DÜKKANLARI VE VAKİT GEÇİRİLEN DİĞER YERLER </b></p><p class='MsoNormal'>Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.</p>
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PERAKENDE DÜKKANLARI VE VAKİT GEÇİRİLEN DİĞER YERLER

Google Haritalar servisinde kullanıcıların konumlarına göre derlenen bilgilere göre Şubat ortasından Mart sonuna doğru AVM ve çeşitli mağazalarda vakit geçirenlerin oranı yüzde 75 azaldı.

<p class='MsoNormal'><b>GIDA ÜRÜNLERİ SATAN DÜKKANLAR VE ECZANELER</b><br></p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.</p>
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GIDA ÜRÜNLERİ SATAN DÜKKANLAR VE ECZANELER


Gıda ürünleri satan dükkanlar ve eczanelerde de durum pek farklı değil. İnsanlar bu verilere göre temel gıda için dahi daha az dışarı çıkıyor; zorunda olmadıkça gitmiyor. Aynı süre aralığında bu dükkanlara olan ilgi yüzde 39 oranında azalmış durumda.

<p class='MsoNormal'><b>PARKLAR, MEYDANLAR</b><br></p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Parklarda artık kimse vakit geçiremiyor; bunun neticesinde de yüzde 58 oranında azalışla kullanıcıların büyük bir kısmını artık parklarda görebilmek mümkün değil.</p>
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PARKLAR, MEYDANLAR


Parklarda artık kimse vakit geçiremiyor; bunun neticesinde de yüzde 58 oranında azalışla kullanıcıların büyük bir kısmını artık parklarda görebilmek mümkün değil.

<p class='MsoNormal'><b>OTOBÜS, METRO VE TREN İSTASYONLARI</b><br></p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>En büyük kayıp ise otobüs ve metro istasyonlarında yaşanıyor. Kullanıcılar salgın sonrası evine kapandığından toplu taşımayı gerekmedikçe kullanmadığı görülüyor. Virüs öncesi dönem ile virüs sonrası dönem arasında yüzde 71 oranında bir azalma söz konusu.</p>
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OTOBÜS, METRO VE TREN İSTASYONLARI


En büyük kayıp ise otobüs ve metro istasyonlarında yaşanıyor. Kullanıcılar salgın sonrası evine kapandığından toplu taşımayı gerekmedikçe kullanmadığı görülüyor. Virüs öncesi dönem ile virüs sonrası dönem arasında yüzde 71 oranında bir azalma söz konusu.

<p class='MsoNormal'><b>OFİS BİNALARI VE DİĞER ÇALIŞMA MEKANLARI</b><br></p><p class='MsoNormal'><br></p> <p class='MsoNormal'>Halen işine gitmek için dışarı çıkmak durumunda olanlar bir yana, birçok kişi de evinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu da ofise ve iş yerlerine gidenlerin sayısını ciddi oranda azaltmış durumda.</p>
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OFİS BİNALARI VE DİĞER ÇALIŞMA MEKANLARI


Halen işine gitmek için dışarı çıkmak durumunda olanlar bir yana, birçok kişi de evinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu da ofise ve iş yerlerine gidenlerin sayısını ciddi oranda azaltmış durumda.

<p class='MsoNormal'><b>KONUTLAR</b><br></p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Oransal olarak tek büyüyen kategori ise haneler... Vatandaşlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladığından Şubat ayına göre hanede tüm gün geçirme süresi ciddi oranda artmış durumda.</p>
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KONUTLAR


Oransal olarak tek büyüyen kategori ise haneler... Vatandaşlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladığından Şubat ayına göre hanede tüm gün geçirme süresi ciddi oranda artmış durumda.

<p class='MsoNormal'>Diğer yandan bu görüntü aylar önce Google tarafından yayınlandı. Kimse bu detayı fark etmedi; oysa 22 yıllık büyük bir 'esrar' denizin dibindeydi.</p>
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Diğer yandan bu görüntü aylar önce Google tarafından yayınlandı. Kimse bu detayı fark etmedi; oysa 22 yıllık büyük bir 'esrar' denizin dibindeydi.

<p class='MsoNormal'>ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.</p>
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ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.

<p class='MsoNormal'>Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.</p>
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Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

<p class='MsoNormal'>Bunun üzerine yaz aylarında polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.</p>
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Bunun üzerine yaz aylarında polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

<p class='MsoNormal'><b>GOOGLE'DAN İNANILMAZ İSTANBUL GÖRÜNTÜLERİ</b><br></p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...</p>
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GOOGLE'DAN İNANILMAZ İSTANBUL GÖRÜNTÜLERİ


Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...

<p class='MsoNormal'>1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.</p><p class='MsoNormal'><br></p> <p class='MsoNormal'>Yıl: 1985</p>
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1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.


Yıl: 1985

<p class='MsoNormal'>Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.</p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'><span style='font-size: 1.2rem;'>Yıl: 1986</span><br></p>
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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.


Yıl: 1986

<p class='MsoNormal'>Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.</p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Yıl: 1987</p>
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Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.


Yıl: 1987

<p class='MsoNormal'>Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.</p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Yıl: 1988</p>
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Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.


Yıl: 1988

<p class='MsoNormal'>Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.</p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Yıl: 1989</p>
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Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.


Yıl: 1989

<p class='MsoNormal'>Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.</p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Yıl: 1990</p>
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Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.


Yıl: 1990

<p class='MsoNormal'>Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.</p> <p class='MsoNormal'><br></p><p class='MsoNormal'>Yıl: 1991</p>
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Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.


Yıl: 1991

<p class='MsoNormal'>Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.</p><p class='MsoNormal'><br></p><p>Yıl: 1992</p>
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Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.


Yıl: 1992

<p>Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.</p><p><br></p><p>Yıl: 1993</p>
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Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.


Yıl: 1993

<p>Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.</p><p><br></p><p>Yıl: 1994</p>
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Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.


Yıl: 1994

<p>Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.</p><p><br></p><p>Yıl: 1995</p>
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Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.


Yıl: 1995

<p>Yıl: 1996</p><p><br></p><p>Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.</p>
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Yıl: 1996


Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.

<p>Yıl: 1997</p><p><br></p><p>Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.</p>
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Yıl: 1997


Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.

<p>Yıl: 1998</p><p><br></p><p>Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.</p>
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Yıl: 1998


Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.

<p>Yıl: 1999</p>
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Yıl: 1999

<p>Yıl: 2000</p>
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Yıl: 2000

<p>Yıl: 2001</p>
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Yıl: 2001

<p>Yıl: 2002</p>
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Yıl: 2002

<p>Yıl: 2003</p>
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Yıl: 2003

<p>Yıl: 2004</p>
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Yıl: 2004

<p>Yıl: 2005</p>
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Yıl: 2005

<p>Yıl: 2006</p>
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Yıl: 2006

<p>Yıl:  2007</p>
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Yıl:  2007

<p>Yıl: 2008</p>
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Yıl: 2008

<p>Yıl: 2009</p>
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Yıl: 2009

<p>Yıl: 2010</p>
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Yıl: 2010

<p>Yıl: 2011</p>
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Yıl: 2011

<p>Yıl: 2012</p>
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Yıl: 2012

<p>Yıl: 2013</p>
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Yıl: 2013

<p>Yıl: 2014</p>
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Yıl: 2014

<p>Yıl: 2015</p>
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Yıl: 2015

<p>Yıl: 2016</p>
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Yıl: 2016

<p>Yıl:  2017</p><p><br></p>
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Yıl:  2017


<p>Yıl: 2018</p>
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Yıl: 2018

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