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Mezarlıkta din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ve dualara depremzede vatandaşlar hep birlikte 'amin' dedi. Mezarlıklar başında dua eden depremzede vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kimi vatandaş mezarları temizledi, kimisi de suladı.

